Иностранные послы посетили Луценко в больнице

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луценко.

«Руководители дипломатических миссий интересовались не только состоянием здоровья Юрия Луценко, но и хронологией событий в ночь на 11 января возле Святошинского РОВД, в частности непосредственным фактом избиения экс-министра внутренних дел и других митингующих», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что собеседники не обошли и «темы возвращения Украины в правовые рамки, роль Майдана и гражданского общества в этом процессе».

Луценко сообщил послам, что чувствует себя несколько лучше, поскольку получает в полном объеме необходимое лечение. «Конечно, иногда болит голова. Ощутил на себе все симптомы при сотрясении мозга», - добавил он.

Послы подарили Луценко цветы, а посол США, зная увлечение Луценко чтением, подарил несколько книг на английском языке, а именно – Марио Пьюзо «Семья Корлеоне» и «Форпост» Джейка Таппера.

Благодаря за книги, Луценко пообещал начать читать их после разрешения врачей, поскольку пока ему запрещено пользоваться мобильными гаджетами, смотреть телевизор и читать.

Как сообщал УНИАН, 10 января под зданием Киево-Святошинского суда после вынесения приговора так называемым "васильковским террористам" возникли столкновения между протестующими и бойцами "Беркута", в ходе которых пострадал Луценко.

У экс-министра диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.

Прокуратура Киева по факту избиения Луценко открыла уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.

В то же время в МВД отрицают, что правоохранители били Луценко возле Святошинского райуправления милиции 10 января.