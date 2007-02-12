Тимошенко – Луценко – Герман – Винский: кто кому предатель?

Мнение

Львиная доля эфирного времени последней передачи «Свобода слова» была отведена теме принятия закона об императивном мандате. Нам в который раз объясняли, в чем состоит это новшество народного волеизъявления. Участники передачи приводили свои аргументы «за» и «против», ссылались на нормы закона, с пафосом твердили о беззаконии, которым пользуются их оппоненты. Следя за извилистой мыслью, я честно пытался разобраться, кто здесь прав, а кто виноват. Но после того как все закончилось, понял, что это не имеет значения, ведь, согласитесь, нормы права – всего лишь форма, за которой кроется предательство. И если отбросить эту форму, то можно увидеть, что последняя передача «Свободы слова» была посвящена, по сути, теме предательства.

Сначала схлестнулась Анна Герман с Юрием Луценко, потом социалисты с бютовцами, затем нашеукраинцы обменялись упреками со сторонниками Юлии Тимошенко. Сложилась уникальная ситуация, когда каждый обвинял друг друга в предательстве, и каждый был при этом прав. Действительно, как, если не предательством, назвать перерождение Анны Герман из евроатлантического корреспондента радио «Свобода» в одну из самых ярых сторонниц Януковича, с бальзаковским придыханием рассказывающем на всех углах о своем «железном» боссе? Вместе с тем абсолютно точен был ее выпад в сторону «украинского Че Гевары» – Герман напомнила Луценко, как он в свое время клялся, что ни дня не проработает в правительстве Януковича, а когда пришла пора, его не могли оттуда за уши вытащить. Тот ответил: мол, я ведь собрал специальную пресс-конференцию, на которой извинился за такой поступок, а потом еще отказался от депутатского мандата. Да уж вы, Юрий Витальевич, еще бы нам сказали, что после этого на целый день себя сладкого лишили…

Тимошенко, в свою очередь, совершенно обоснованно обвинила социалистов в попрании ими оранжевых идеалов и заявила, что за переход из одной фракции в другую давали по пять миллионов долларов. После чего у Юлии Владимировны спросили: платила ли она пять миллионов бывшему социалисту Винскому за переход из фракции социалистов. Винский – внефракционный депутат, парировала Тимошенко. Блестящий ответ. Действительно, Винский чисто формально внефракционный в парламенте, но не будем забывать, что он заместитель ВО «Батькивщина», возглавляемого Юлией Владимировной. Оборотень с депутатским мандатом?

Под завязку бютовцы несколько раз укололи нашеукраинцев за соглашательство с коалицией, те им показали на их пушок на рыльце. И, как я уже сказал, все были правы. Правы, потому что каждый из этой компании хоть раз прогибался, хоть раз отходил со своего пути. При этом каждый продолжает применять к себе старую народную этическую мерку: один раз – не... гомосексуалист. И у каждого из этих политиков имеются свои «отмазы», которые, наверное, кажутся им безупречными. Безусловно, эти «отмазы» хорошо действуют на электорат, правда, при условии, что это его электорат. Так, стороннику Партии регионов аргументы Герман покажутся логичными, а Луценко – нет. То же с социалистами и с БЮТ. Пристрастный сторонник того или иного политика всегда простит ему незначительное, скажем так, отступление. Среднестатический представитель электората убедит себя, мол, так его кумиру надо было поступить на том или ином этапе. И, наверное, чтобы переубедить избирателя, политику, за которого он проголосовал, нужно каждый день совершать по предательскому поступку. Но и этого наши граждане могут не заметить, ведь на то он и политик, чтобы потом «ошоколадить» свой поступок и красиво рассказать об этом в передаче. Верхи хотят обмануть, низы – обмануться, революционная ситуация еще не назрела.

Алексей Подорожный, г. Харьков