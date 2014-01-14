Кличко уверен в отсутствии юридических оснований для снятия его с президентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал в комментарии журналистам.

“Никаких юридических оснований снять меня с президентских выборов не существует”, - сказал Кличко.

Кроме того, он отметил, что “мы очень не хотели бы, чтобы мы опускались снова до украинских судов, которые на сегодняшний день выносят абсолютно абсурдные решения”.

Справка УНИАН. Верховная Рада 24 октября 2013 года приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков. Этот документ, в частности, предусматривает, что лица, которые имеют вид на жительство в другой стране, не являются резидентами Украины.

10 января 2014 года ВАСУ отказался открывать производство по иску Кличко относительно изменений в Налоговый кодекс, принятых 24 ноября 2013 г.