В ПР заявили, что Кличко должен отказаться от разрешений на жительство за рубежом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герман сказала во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов относительно права Кличко баллотироваться в президенты, а также поправки к Налоговому кодексу, согласно которой лицо, имеющее право на жительство на территории другого государства, считается не проживающим в Украине.

“Каждый гражданин в Украине имеет право баллотироваться в президенты. И это люди должны решать, достоин этот человек, чтобы его избирать, или не достоин”, - сказала депутат.

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Относительно ситуации с Кличко, Герман заметила, что “здесь есть очень простой выход: можно, и на его месте нужно было бы, отказаться от всяческих там разрешений на жительство в других странах”.

“Когда найду время, я научу Кличко одной песне. Слова к ней написал Василий Симоненко. Там есть такие слова: “Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна лише Батьківщину”. Я думаю, что Кличко должен над этим задуматься, и решить, что украинская земля ему родная”, - сказала Герман.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 октября 2013 года приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков. Наиболее спорной оказалась поправка о том, что лицо, имеющее право на жительство на территории иностранного государства, считается не проживающим в Украине.

8 ноября Президент Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

10 января Высший административный суд Украины отказался отменять поправку о том, что лицо, имеющее право на жительство на территории иностранного государства, считается не проживающим в Украине.

Такие изменения к законодательству, по мнению ряда экспертов, сделали окончательно невозможным баллотирование лидера "УДАРа" в президенты на выборах 2015 года.

Кличко неоднократно заявлял, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2015 году.