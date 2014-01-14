Гриценко должен сложить мандат - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, комментируя заявление Гриценко о выходе из фракции «Батькивщина».

Он отметил, что амбиции некоторых людей «очень вредят командной борьбе». Яценюк напомнил, что «была присяга, которая давалась на Библии и мы ожидаем в соответствии с присягой, которая подписана, следующим шагом, а именно сложение мандата депутата Верховной Рады Украины».

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На уточняющий вопрос журналистов, что выходит фракция просто «затролила Гриценко за то, что его позиция не всегда совпадала с позицией руководства фракции, Яценюк ничего не ответил, подчеркнув лишь, что он уже все по этому поводу сказал.

Справка УНИАН. 13 января на своей странице в Facebook Гриценко написал, что людей на Майдане Незалежности становится все меньше.

"Половина палаток за пределами баррикад, что на Крещатике, пустуют уже несколько недель подряд. Я их давно предлагал свернуть, но Совет Майдана никак не примет решения. Заметно, что люди устали, хотя настроены весьма решительно", - написал он.

Также Гриценко высказал сомнение, что лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, как обещал, 22 января пойдет к Президенту.

Позже на странице «Батькивщины» в Facebook появилось сообщение о том, что народные депутаты от «Батькивщины» отказались проводить заседание фракции в присутствии Гриценко и потребовали, чтобы он покинул заседание. «Против этого решения не высказался ни один депутат. Собравшиеся возмутились критическими высказываниями Гриценко в адрес Майдана и жаловались на его стойкую неспособность к командной работе и участие в информационных войнах против собственной фракции», - сказано в сообщении.

Сегодня, 14 января, Гриценко заявил о выходе из фракции «Батькивщина».