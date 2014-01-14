Всемирный банк требует сокращения количества разрешений и проверок бизнеса в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты представительства Всемирного банка, презентовавшие в Киеве специальное исследование по проблемам и перспективам развития частного сектора в Украине.

«Большинство наших рекомендаций – не новость и не сюрприз для Украины. И я не посоветую ничего нового, - отметил в приветственном слове директор представительства ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Чимяо Фан. - И тем не менее, Украина сегодня демонстрирует крайне слабый рост экономики, который значительно ниже потенциала. А очень слабый рост экономики объясняется крайне слабым ростом частного сектора. А слабый рост частного сектора объясняется недостаточно развитым инвестиционным климатом, который включает в себя проблемы в регуляторной политике, недостаточном доступе к финансовым ресурсам и общую олигархическую структуру экономики».

По словам Чимяо Фана, сегодня Украине нужна политическая воля, чтобы провести необходимые преобразования. И в этом смысле текущий экономический кризис может стать источником новых возможностей для реализации имеющегося потенциала.

В свою очередь старший экономист Всемирного банка Марчин Пьятковски отметил, что роль частного сектора в Украине должна быть усилена. «В ситуации, когда после 20 лет переходного периода ВВП Украины на душу населения до сих пор остается ниже показателя 1989 года и составляет всего 10% от аналогичного показателя стран ЕС, именно частный сектор имеет все возможности для реализации потенциала страны», - подчеркнул Пьятковски.

Он озвучил ряд ключевых рекомендаций Украине. «Речь идет о принципе так называемой «регуляторной гильотины», которая фрагментарно уже использовалась в Украине в 2005 году. Необходимо сократить количество разрешений, лицензий и требований к бизнесу», - отметил Пьятковски. Кроме того, он предложил создать в Украине всеобъемлющую систему проверок на основе единой для всех контролирующих органов системы оценки рисков и проблемных вопросов. Немаловажным должно стать использование международных стандартов оценки качества регуляторных актов, что во многом повысит эффективность законодательной базы как таковой.

Необходимым, по мнению экспертов Всемирного банка, также является принятие и выполнение законодательной и регуляторной реформы для повышения прозрачности рынков капитала, защиты прав инвесторов и усиления роли и полномочий антимонопольных органов Украины.

«Украина может продолжать политику балансирования, а может воспользоваться шансом и стать успешной страной. Частный сектор должен получить шанс вырасти», - отметил Пьятковски.

В свою очередь глава представительства ВБ подчеркнул, что заявленные рекомендации можно реализовать быстро и с незначительными финансовыми затратами. «Но выполнение предложений окажет положительное влияние на предпринимательскую среду, обусловит рост экономики и создание новых рабочих мест», - резюмировал Чимяо Фан.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года Украина улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (Doing business - 2014) сразу на 25 пунктов – до 112 места. По итогам аналогичного рейтинга в 2013 году Украина занимала 137 место. При этом эксперты ВБ отмечали, что наша страна имеет большой нереализованный потенциал, в том числе треть мирового чернозема, выгодное географическое расположение, достаточно большой внутренний рынок и вполне развитую инфраструктуру и индустриальную базу. В то же время, по мнению экспертов, несмотря на то, что Украина внедрила больше реформ, чем любая другая страна в мире, надо сделать значительно больше.

В свою очередь Совет директоров другого международного института - Международного валютного фонда - 20 декабря 2013 года вышел с заявлением о том, что макроэкономическая политика, проводимая властями Украины, усиливает значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляет рецессию. По мнению директоров МВФ, Украине нужна фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок, а также проведение существенных реформ в энергетическом секторе, в первую очередь, в сфере тарифного образования.