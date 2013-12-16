ПАСЕ рассказала о выводах относительно повторных выборов в ВР

Делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отмечает, что повторные выборы в Верховную Раду прошли спокойно и организованно, но проинформировала о злоупотреблении административным ресурсом во время избирательной кампании.

Об этом УНИАН сообщили в Офисе Совета Европы в Украине.

“Делегация отмечает, что на посещенных ее членами избирательных участках выборы проходили спокойно. Делегация также отмечает надлежащую организацию избирательного процесса днем. После того, как избирательные участки закрылись, от разных наблюдателей поступали сообщения о нарушениях”, - сказано в сообщении.

В ходе визита делегация встретилась с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком, руководителями и представителями парламентских фракций, председателем и членами Центральной избирательной комиссии, а также представителями гражданского общества.

Что касается избирательной кампании, то собеседники делегации проинформировали ее членов о злоупотреблении административным ресурсом, повышенной роли финансовых ресурсов учитывая кратковременный характер кампании, и значительное количество так называемых «технических кандидатов», которые реально не стремились быть избранными.

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Делегация также отмечает компетентную работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по организации выборов за относительно короткий промежуток времени.

Наблюдатели ПАСЕ напомнили, что после парламентских выборов 28 октября 2012 г. она уже выражала «обеспокоенность по поводу серьезных проблем, которые наблюдаются на одних выборах за другими: злоупотребление административным ресурсом и присутствие так называемых «технических» кандидатов и политических партий».

“Такие явления не способствуют доверию избирателей к избирательному процессу. Относительно избирательного законодательства делегация Парламентской Ассамблеи приветствует позитивные изменения законодательства, принятые Верховной Радой в ноябре 2013 г., и призывает украинские органы власти продолжать эту работу в тесном сотрудничестве с Венецианской комиссией с целью окончательного принятия Избирательного кодекса еще до проведения следующих выборов согласно рекомендаций Ассамблеи, которые содержатся в Резолюции ПАСЕ 1862 (2012), и выводов Венецианской комиссии 2013 года.

Делегация ПАСЕ призывает органы власти Украины усилить сотрудничество с Группой государств против коррупции (GRECO) с тем, чтобы повысить прозрачность финансирования избирательных кампаний и обеспечить функционирование независимого механизма надзора за финансированием политических партий и избирательных кампаний.