В Украине начались повторные выборы в Верховную Раду в пяти округах

Избирательные участки открылись в 8.00.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

Центральная избирательная комиссия объявила о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.

Подача документов в ЦИК завершилась 4 ноября, а 19 ноября ЦИК завершит рассмотрение вопроса о регистрации кандидатов.

На повторных выборах народных депутатов 15 декабря баллотируется 151 кандидат: в 94-м округе – 38 кандидатов, в 132-м округе - 11, в 194-м округе - 16, в 197-м округе - 16, в 223-м округе – 70 кандидатов в народные депутаты.