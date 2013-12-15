В ЦИК говорят, что выборы проходят спокойно

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, по словам Охендовского, по оперативной информации, полученной ЦИК от окружных избирательных комиссий 5 округов, где сегодня проводятся повторные выборы народных депутатов, на всех 648 избирательных участках, созданных в этих округах, голосование началось в 8 часов утра, как и предусмотрено законом о выборах.

По словам председателя ЦИК, отдельные задержки начала голосования были единичными, составляли всего несколько минут и имели технический характер. Очевидно, что такие задержки не будут иметь существенного значения для процедуры голосования в целом, отметил он. Как сказал Охендовский, все участковые избиркомы работают в соответствии с законом, обеспечивая голосование избирателей.

По его словам, принимаются все необходимые меры «для того, чтобы голосование прошло спокойно и организовано, а подсчет голосов и подведение итогов голосования в округах были проведены в соответствии с требованиями закона».

Охендовский отметил, что «голос каждого избирателя должен быть учтен именно так, как он был отражен в бюллетене».