Политолог: в ЕС понимают, что не может судьба государства зависеть от одного человека

Об этом в эфире радиостанции «Голос Столицы» заявил политолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий

«Если евроинтеграция будет уже под угрозой срыва, Европа проявит определенную принципиальность. Но опять же, мы видим, что ситуация сейчас начинает меняться. Очень много европейцев – экспертов, политиков – говорят о том, что не может судьба государства зависеть от одного человека, даже очень влиятельного, - сказал он.

Исходя из этого, Голобуцкий заявил, что власть грамотно пытаться переложить решение всех проблемных вопросов после подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС.

«Власть пытается довести всё до такой ситуации, когда и Европа, и многие другие игроки скажут: давайте так, сейчас подпишем ассоциацию, а все остальные вопросы будем решать уже после», - добавил эксперт.

Он также выразил сомнения, что в стане Партии Регионов существуют публичные расхождения в вопросе евроинтеграции.

«Партия регионов отличается от всех других наших партий жесткой централизацией, и если там происходят дискуссии, то они происходят достаточно быстро, и это не выносится на всеобщее обозрение», - подчеркнул он.