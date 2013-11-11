Оппозиция специально подает ничтожные законопроекты по Тимошенко - регионал

"Сложилось стойкое впечатление, что оппозиция намеренно подает ничтожные законопроекты для того, чтобы мы их не приняли", - сказал он в эфире 5 канала.

"Вот сегодня заседание... 40 минут проводим заседание, из папки извлекают этот законопроект (со словами) "а у нас есть предложение". А что вы 40 минут вели разговоры? Не хотят и подают такие законопроекты, которые принять невозможно", - добавил депутат.

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Относительно результатов работы спецкомиссии Рады, которая занимается разработкой законопроекта о лечении заключенных за рубежом, Олийнык сказал "договорились о том, что завтра будем двигаться, чтобы найти консенсус".

"Из 19 позиций, которые мы проговорили, которые должны быть отражены в законе, пока по 6 нашли общие подходы. Далее будем работать", - добавил он.

Как известно, 11 ноября состоялось заседание рабочей группы, которая занимается разработкой законопроекта о лечении заключенных за рубежом. На нем приняли решение разработать единый законопроект на основе 5-ти ранее предложенных.