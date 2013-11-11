Оппозиция специально подает ничтожные законопроекты по Тимошенко - регионал
Депутат от Партии регионов Владимир Олийнык заявил, что оппозиция специально подает "ничтожные законопроекты" по лечению заключенных за рубежом.
"Сложилось стойкое впечатление, что оппозиция намеренно подает ничтожные законопроекты для того, чтобы мы их не приняли", - сказал он в эфире 5 канала.
"Вот сегодня заседание... 40 минут проводим заседание, из папки извлекают этот законопроект (со словами) "а у нас есть предложение". А что вы 40 минут вели разговоры? Не хотят и подают такие законопроекты, которые принять невозможно", - добавил депутат.
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Относительно результатов работы спецкомиссии Рады, которая занимается разработкой законопроекта о лечении заключенных за рубежом, Олийнык сказал "договорились о том, что завтра будем двигаться, чтобы найти консенсус".
"Из 19 позиций, которые мы проговорили, которые должны быть отражены в законе, пока по 6 нашли общие подходы. Далее будем работать", - добавил он.
Как известно, 11 ноября состоялось заседание рабочей группы, которая занимается разработкой законопроекта о лечении заключенных за рубежом. На нем приняли решение разработать единый законопроект на основе 5-ти ранее предложенных.