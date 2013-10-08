Путин: ЗСТ Украины с Евросоюзом может повредить экономическим отношениям с Россией

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.

"Это может создать определенные проблемы в торговом обороте и кооперации, безусловно, все это вместе какой-то ущерб отношениям в экономической сфере может принести, но у нас не будет никаких проблем в политической сфере, я уверен", - сказал он.

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Отвечая на вопрос о том, не означает ли возможность присоединения Украины к зоне свободной торговли с ЕС отдаления от России, Путин отметил: "Не думаю, что это будет означать отдаление. Как бы мы не двигались, мы все равно где-то встретимся, вопрос в цене этого пути и его эффективности", сообщает РИА Новости.

Он еще раз подчеркнул, что Россия, в случае создания такого союза, вынуждена будет принять меры по защите своего рынка. "У нас достаточно большая разница в уровне таможенной защиты своих рынков с Украиной, и если Украина, а к этому все и идет, и дальше понизит уровень защиты своей таможенной территории, то нам придется принимать защитные меры, но это должны быть меры в рамках ВТО", - сказал президент.

Путин также заявил, что Россия предложила Украине провести консультации на правительственном уровне перед принятием решения о присоединении к зоне свободной торговли с ЕС.

"Мы надеемся, что наши украинские друзья с нами тоже проконсультируются перед тем, как совершат те или иные действия. Это не ирония, мы предложили провести на правительственном уровне такие консультации, чтобы реально увидеть все плюсы и минусы развития наших отношений во вне СНГ", - сказал он.