Путин хочет, чтобы мигранты работали только там, где не хотят россияне

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе встречи с активом партии «Единая Россия».

«Что касается ближнего зарубежья, то нужно работать там заранее в тех группах населения, которые приезжают, которые имеют здесь связи - создавать курсы русского языка, курсы по изучению традиций русского народа и России в целом», - сказал Путин.

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По его словам, также нужно работать в России с этими национальными сообществами и бороться с коррупцией, чтобы правоохранительные органы исполняли на должном уровне свои обязанности.

Как подчеркнул Путин, этническая преступность не существует, есть добропорядочные, законопослушные люди, а также преступники, и это не зависит от национальности или вероисповедания.

В то же время, по словам Президента РФ, когда люди скапливаются в каких-то анклавах и живут в закрытых сообществах, они становятся источником угрозы для окружающих.

Путин подчеркнул, что экономика России нуждается в мигрантах, и их интересы нужно защищать, но для этого они должны знать и соблюдать обычаи и законы РФ.

Путин добавил, что при этом нужно продолжать ужесточать миграционное законодательство, и для злостных нарушителей уже предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, 25 июня глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский заявил, что в России около миллиона граждан Украины работают нелегально, из них 750 тыс. - кандидаты на автоматическое запрещение въезда сроком на три года.

Он напомнил, что в России ведется работа по ужесточению наказаний за нарушение миграционного законодательства. «Законодательством предусмотрены штрафы, выдворение, лишение свободы на срок до 4 лет. В начале этого года начали действовать правила, согласно которым иностранный гражданин, не уведомивший миграционную службу в течение 120 суток с момента выезда из РФ, получает закрытие въезда на три года. Это делается автоматически. Мы сегодня имеем порядка 750 тыс. граждан Украины, которые являются кандидатами на закрытие въезда», - подчеркнул Ромодановский.

20 сентября депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил обратить внимание Федеральной миграционной службы на иммигрантов из Украины. «Имеет смысл в продолжение такого заявления обратиться еще и в ФМС и к главному санитарному врачу, чтоб проинспектировали иммигрантов из Украины, нелегально находящихся и продукты питания, которые Украина нам импортирует», - сказал Нилов.