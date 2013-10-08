Путин заявил, что Газпром сделал Украине скидку на газ

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов кубометров газа, а "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС. Впоследствии Киев скорректировал планы закачки топлива до 17-20 миллиардов кубометров. В конце сентября госкомпания "Укртрансгаз" сообщала, что в ПХГ уже закачано 15,3 миллиарда кубометров газа, передает РИА Новости.

"Газпром" не без ведома российского руководства пошел на то, что помог Украине закачать необходимый газ в подземные хранилища со скидкой - это 260 долларов за тысячу кубов примерно. Когда цена на газ для Украины была совсем недавно 400, а сейчас упала до 380-390 долларов, мы сделали скидку для закачки в ПХГ", - сказал Путин на пресс-конференции во вторник.