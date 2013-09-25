Азаров предлагает Медведеву предметно рассмотреть вопросы, которые беспокоят Россию

Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву перейти к предметному обсуждению торговых вопросов, которые вызывают обеспокоенность у Российской Федерации в связи с подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

По теме: Украина может подписать около 70 соглашений Таможенного союза - Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил в ходе встречи с Медведевым в Астане, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.

«Я предлагаю перейти от общих рассуждений - что мешает, а что не мешает - к практическому рассмотрению положений, которые вызывают противоречивые оценки и обеспокоенность наших партнеров. Я за то, чтобы находить общий язык и реагировать на реальные угрозы, когда они есть, а не гипотетические», - процитировал Азарова его пресс-секретарь.