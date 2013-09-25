Украина может подписать около 70 соглашений Таможенного союза - Азаров

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем в Астане, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы собираемся активно принимать участие в работе, в частности, мы готовы рассмотреть и присоединиться почти к 70 соглашениям, которые действуют в Таможенном союзе», - сказал Азаров.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября одобрил проект Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

19 сентября в Министерстве иностранных дел РФ назвали «иждивенчеством» желание Украины присоединиться только к отдельным положениям Таможенного союза, которые выгодны для нее.

Начальник отдела первого департамента СНГ МИД России Илья Рубцов заявил: «Неоднократно, если вспомнить 2003 год, когда Украина принимала участие в рамках создания Евразийского экономического пространства (ЕЭП), фактически сводила свою позицию к тому, что будет принимать участие только там, где «хотим и где выгодно». Своего рода это даже иждивенческие и нахлебнические настроения».

«Нужно понять, что интеграционные процессы – это процессы компромиссов. Если вы что-то хотите получить, вы что-то должны вместо этого дать. На этом строится вся система», - сказал он. Дипломат отметил, что в процессе создания Таможенного союза каждая страна-член должна была в чем-то уступить.