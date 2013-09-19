Медведев назвал политику Киева "лукавством" и "запудриванием мозгов"

В ходе встречи с участниками XV Генассамблеи организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана Медведев сказал, что заявления украинского руководства о готовности ратифицировать разные соглашения ничего, кроме удивления, не вызывают.

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"Aut nihil aut caesar" ("все или ничего", дословно - "или Цезарь, или ничто") - есть такая латинская поговорка. То же самое я могу сказать в отношении совместимости участия в ассоциированном членстве в Европейском союзе и соответствующего участия в Таможенном союзе", - заявил Медведев, сообщает РИА Новости.

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"Все разговоры о возможности быть и тут и там - полное лукавство. Это желание, извините, просто запудрить мозги собственному народу", - уверен российский премьер. "Что мы немножко и там, немножко и здесь, и отовсюду получим свои дивиденды, - так не бывает", - добавил Медведев.

"Если Украина свой выбор в пользу Европейского союза сделала, мы желаем нашим украинским друзьям максимально тесной интеграции с Евросоюзом. Пусть они зарабатывают деньги для своего национального бюджета от этого участия. Мы сомневаемся в том, что это принесет большие дивиденды. Но если они сделали такой выбор, это их решение. Пусть их поступки оценивает народ Украины", - заключил российский премьер.