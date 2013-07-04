Главное за день: обзор топ-новостей

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Миллионы египтян вышли на улицы, празднуя победу над Мурси

Противники Мурси празднуют победу, его сторонники обещают не сдаваться. В столкновениях между сторонниками Мурси и полицией погибли пять человек.

Прокуратура задержала замначальника Врадиевского райотдела милиции

Прокуратура Николаевской области задержала заместителя Врадиевского районного отделения милиции по подозрению в сокрытии преступления.

В Ивано-Франковске появились билборды «Казначейство, отдай деньги городу» (фото)

В Ивано-Франковске появились билборды с надписями "Казначейство, отдай деньги городу!", которые разместил депутат Верховной Рады от " Свободы" Руслан Марцинкив.

Парламент досрочно прекратил полномочия Шаповала

Парламент досрочно прекратил полномочия Шаповала, который возглавлял ЦИК. На освобожденное место Рада назначила Александра Копыленко членом Центральной избирательной комиссии.

Верховная Рада проголосовала за векселя

Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Яценюк говорит, что сегодня назначили «нового Кивалова»

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк считает, что Центральная избирательная комиссия не может выполнять свои функции, поскольку происходят незаконные кадровые изменения.

В Египте временный президент принес присягу

Председатель Конституционного суда Египта Адли Мансур принес присягу в качестве временного главы государства.

Янукович обещает "показательно наказать" врадиевских милиционеров

Президент Украины Виктор Янукович требует принять кадровые решения по результатам событий в Николаевской области и показательно наказать виновных во "врадиевском преступлении".

Аваков: Василия Кравчука исключили из фракции Батькивщины за "векселя"

Народного депутата Украины Василия Кравчука исключили из фракции "Батькивщина" за голосование вопреки решению фракции.

Янукович сделал Лукаш министром юстиции

Янукович уволил Лавриновича и назначил Лукаш на должность министра юстиции.

Ефремов: Завтра Янукович не будет выступать в Верховной Раде

Президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 5 июля, не будет выступать в парламенте.

Рада приняла «евроинтеграционный» закон, касающийся собственников СМИ

Парламент принял необходимый для евроинтеграции закон относительно прозрачности отношений собственности в СМИ.

Лавринович возглавил Высший совет юстиции

Бывший министр юстиции Украины Александр Лавриновича избран председателем Высшего совета юстиции Украины.

Янукович предложил ВР назначать судей бессрочно

Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначать судей бессрочно. Соответствующие предложения внесены на рассмотрение ВР в законопроекте изменений к Конституции, касающихся судебной системы.

Рада приняла скандальный закон о трансфертном ценообразовании

Рада одобрила правительственный законопроект о трансфертном ценообразовании.

Обязанности председателя ЦИК будет исполнять Магера

Исполняющим обязанности председателя ЦИК избран Андрей Магера.