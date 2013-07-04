Янукович обещает "показательно наказать" врадиевских милиционеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на церемонии принятия присяги судьями, впервые назначенными на должность.

“Требую от правоохранительных органов принять принципиальные кадровые решения относительно дела в Николаевской области”, - сказал Президент.

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“Виновным в этом преступлении - не место в правоохранительных органах. Они должны быть показательно наказаны, со всей строгостью закона”, - сказал Президент, напомнив, что он взял дело под личный контроль.

“Я не потерплю безнаказанности, особенно когда речь идет о тех, кто должен защищать людей, а не нарушать законы”, - сказал Янукович.

В то же время, он заметил, что необходимо также разобраться с руководством этих милиционеров.

“Здесь есть вопрос и к прокуратуре, и к областной милиции - где были эти руководители на разных уровнях - района, области, что делала власть региона, кто пытался скрыть это преступление. Эти вопросы не должны остаться без ответа”, - сказал Президент, добавив, что каждый должен понести персональную ответственность.

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“Если какой-то чиновник или милиционер будет считать, что может делать все, что угодно, и все это сойдет ему с рук, то я хочу, чтобы он услышал: я этого никогда никому не позволю, в Украине будет господствовать закон”, - отметил Янукович.

В то же время он заметил, что нужно разобраться не только с этим случаем, но и с другими жалобами людей на правоохранительные органы, и не только в Николаевской области, а по всей Украине.

Относительно конкретного случая Президент отметил, что следствие должно проходить прозрачно, и должно быть системное информирование о его течении. “Люди должны знать правду”, - сказал он.

Янукович считает, что для того, чтобы такого не повторилось в будущем, нужно осуществить три шага. Первый, о котором уже упоминалось, - расследовать правонарушения, совершенные правоохранителями по всей стране. Во-вторых, МВД, Генпрокуратура и СБУ должны принять принципиальные решения относительно очистки своих рядов от лиц, недостойных звания правоохранителей. Президент предложил провести в регионах ведомственные совещания и скрупулезно разобраться со всеми правонарушениями, а также определиться с профилактическими мероприятиями.

Янукович считает, что обязательно нужно провести заседания квалификационных комиссий.

Третьим шагом, по его словам, должно стать упрощение системы доступа граждан к механизмам защиты своих прав. В частности, Янукович поручил проверить, как работают «горячие линии» в СБУ, прокуратуре и тому подобное.

Также Янукович пообещал, что вскоре примет отчет генерального прокурора, на основании которого также примет соответствующие решения.