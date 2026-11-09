Верховная Рада поддержала создание Космических сил в составе ВСУ

Документ предусматривает развитие космических технологий в целях укрепления обороноспособности Украины.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о создании Космических сил в составе Вооруженных сил Украины. За соответствующий законопроект №13255 проголосовали 252 народных депутата.

Законопроект предусматривает развитие космических технологий для укрепления обороноспособности Украины.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предложенные изменения в абзац четвертой части первой статьи 3 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" относительно уточнения структуры Вооруженных сил Украины предусматривают дополнение перечня видов ВСУ новым видом – "Космические силы".

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В частности, речь идет о создании собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет и разработке средств противодействия таким атакам. Кроме того, инициатива предусматривает формирование национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны.

"Украина имеет возможность создавать собственные спутники для нужд сектора безопасности и обороны, что в сочетании с соответствующими носителями для их вывода в космос обеспечит: формирование собственных возможностей по обнаружению запусков ракет с территории противника – Украина получит собственную систему раннего предупреждения о ракетных ударах противника; формирование собственных возможностей для обеспечения сдерживания противника и практического противодействия его ударам с использованием экзоатмосферных (то есть космических) средств нападения и т. д.", – говорится в документе.

Также предусмотрено, что это обеспечит существенное увеличение разведывательных возможностей Украины за счет наращивания собственного спутникового констелляции.

Создание Космических сил Украины – что известно

Как сообщал УНИАН, весной председатель подкомитета по вопросам государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что планы по созданию космических войск в составе ВСУ – это стратегический ответ на новые угрозы со стороны Российской Федерации, которая запустила по украинским городам систему "Орешник".

Он пояснил, что войска противовоздушной обороны охватывают горизонт лишь до 30–40 километров, а траектория "Орешника" выходит в космос – это более 100 километров. Поэтому "Орешник" наиболее эффективно перехватить до момента разделения боевых блоков в космосе.

Также в конце октября украинская компания HIMERA и датская GomSpace вывели на орбиту OBRIA NANO, первый суверенный спутник будущей независимой украинской сети связи, и уже приступили к его эксплуатации.

Спутник был запущен в рамках миссии SpaceX Transporter-18 1 октября 2026 года.

Цель инициативы – создать собственную спутниковую сеть, диверсифицировать каналы связи Украины и уменьшить стратегическую зависимость от внешней инфраструктуры.

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