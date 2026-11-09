В Украине появятся платные дороги: в правительстве объяснили, что изменится для водителей

Правительство уже работает над законопроектом, который позволит внедрить такую систему в будущем.

Украина планирует до конца 2027 года принять закон, предусматривающий строительство платных дорог. При этом обязательная оплата может касаться в первую очередь коммерческого транспорта, а не всех автомобилистов, сообщил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач в подкасте "Что с экономикой?".

"Возможность введения платных дорог – обязательный критерий Европейского Союза, это часть законодательства Европейского Союза. Мы как страна обязаны создать правовую базу и обеспечить возможность введения платных дорог", – сказал Деркач.

Он указал, что правительство уже работает над соответствующим законопроектом. Его подготовка связана с обязательствами Украины перед Европейской комиссией. Документ должен быть принят в Верховной Раде до конца 2027 года.

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"То есть к концу следующего года у нас должен точно появиться закон, который гласит, что в Украине можно создавать платные дороги", – отметил Деркач.

В то же время, по его словам, это не означает, что платить за проезд обязательно придется всем водителям. Согласно требованиям ЕС, в первую очередь за пользование дорогами должен платить коммерческий транспорт – грузовики и автобусы. При этом Украина сможет самостоятельно определить, будет ли распространяться оплата на другие категории транспортных средств и на каких условиях.

"Мы договорились с Европейской комиссией о том, что нам не нужно будет создавать какую-то конкретную платную дорогу в следующем году. Нам достаточно будет лишь принять закон, который позволит обдумать, как дальше мы будем технически это реализовывать", – подытожил заместитель министра.

Платные дороги в Украине – главные новости

Эксперт по транспортным вопросам и ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе рассказала, что строительство платных дорог в Украине вряд ли начнется до окончания военного положения. По её словам, строительство каждой такой трассы может длиться несколько лет.

Ранее народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко сообщал, что ввести платные дороги в Украине смогут не раньше чем через пять лет. При этом стоимость строительства одного километра новой дороги в Украине составляет не менее 20 миллионов гривень.

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