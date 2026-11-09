Один из самых атмосферных рождественских ярмарок Европы работает только один день: где он расположен

Там проживает всего несколько сотен человек, однако ежегодно этот населённый пункт принимает около миллиона туристов со всего мира.

Одна из самых атмосферных рождественских ярмарок Европы работает всего один день в году – речь идет о рождественском базаре в австрийском городке Гальштат, который ежегодно проводится 8 декабря. Как пишет Express, это аутентичное мероприятие, организованное местным сообществом.

Ярмарка разворачивается на небольшой площади живописного Гальштата и длится всего один день, поскольку приурочена к католическому празднику Непорочного Зачатия Девы Марии. В Австрии этот день является государственным выходным, поясняет издание.

В городке проживает всего несколько сотен человек, однако ежегодно он принимает около миллиона туристов со всего мира. Несмотря на скромные масштабы ярмарки, её деревянные торговые лавки на мощеной площади, окружённой домами пастельных тонов, создают особую атмосферу. Благодаря этому Гальштат считается одним из самых очаровательных мест для зимнего отдыха.

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Эксперт по путешествиям, недавно побывавший в этом городке, поделился впечатлениями в блоге In Old Cities. По его словам, среди более чем 20 рождественских ярмарок, которые он посетил в течение месяца в Венгрии, Словакии, Австрии и Германии, небольшой и самобытный базар в Гальштате стал одним из самых любимых.

Туристы также делятся положительными отзывами об этом месте в соцсетях.

"Мы были там в прошлом году. Ярмарка небольшая и уютная. Магазины работали, мы остались на ночь, поднялись на фуникулере к смотровой площадке, купили местные украшения и подарки, попробовали еду. Это невероятно красивое место", – написал один из посетителей в Facebook.

На платформе TripAdvisor путешественники описывают Гальштат как городёк словно из сказки.

"Большинство людей видели потрясающую красоту Гальштата на страницах туристических путеводителей или в интернете. Однако, чтобы в полной мере оценить один из самых красивых городков мира, обязательно стоит прогуляться по его старой части", – отметил один из туристов.

По его словам, весь городок напоминает иллюстрации из детских сказок, а компактный исторический центр можно легко осмотреть самостоятельно, без экскурсовода.

В самом сердце старого города расположена рыночная площадь Марктплац. Здесь сосредоточены традиционные лавки и рестораны, где туристы могут приобрести сувениры, попробовать местные блюда и насладиться неповторимой атмосферой Гальштата.

5 сказочных рождественских ярмарок Европы

Напомним, ведущий автор Travel Off Path Винисиус Коста, побывавший на более чем 40 рождественских ярмарках, посоветовал отказаться от традиционных туристических центров вроде Страсбурга, Кёльна и Вены и выбрать более небольшие и уютные ярмарки. Ведь там гораздо меньше риск столкнуться с огромными толпами и бесконечными очередями. В частности, путешественник назвал пять своих любимых рождественских направлений в Европе, где можно проникнуться атмосферой Старого Света, выпить глинтвейна и отдохнуть без лишней суеты. Среди лидеров – Загреб (Хорватия), где праздники проходят с 28 ноября 2026 года по 7 января 2027 года.

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