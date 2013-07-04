В Ивано-Франковске появились билборды «Казначейство, отдай деньги городу» (фото)

Об этом сообщает "Немецкая волна".

"Самоуправление должно восстать против произвола Госказначейства и правительства Азарова-Януковича, которые безнаказанно присваивают средства местных общин", - написал на своей странице в Facebook Марцинкив.

По теме: Полтавский губернатор: Госказначейство не отдает области 170 миллионов

В Ассоциации городов Украины не верят, что местное самоуправление получит все необходимые средства. Там посчитали, что из-за дефицита в госбюджете этого года города недополучат 27 миллиардов гривен.

Но больше мэров городов возмущает то, что кроме роста задолженности по делегированным им полномочиям по выплате зарплаты и других социальных расходах, Госказначейство еще блокирует деньги, которые города сами зарабатывают.

По теме: Донецкий губернатор: Госказначейство задолжало сотни миллионов гривен

"В программе экономических реформ президента записано, что часть налога на прибыль должна оставаться в местных бюджетах. Но у городов все забирают. Мы спрашиваем: почему? Министерство финансов отвечает, что это несвоевременная инициатива ... ! ", - возмущается эксперт Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Ближе к осени ситуация, вероятно, изменится, предполагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, тогда правительство "включит станок" для дополнительной эмиссии гривни.

"Будет больше денег, увеличится товарооборот, вырастет ВВП и все будут довольны", - прогнозирует эксперт. Есть еще несколько альтернативных вариантов, чтобы ситуация с местными финансами выровнялась - перевыполнить госбюджет или получить новый кредит от МВФ, отмечает Охрименко. В Ассоциации городов уверены, что эти сценарии маловероятны в Украине. Там отмечают, что страна уже давно нуждается в децентрализации финансовой системы.