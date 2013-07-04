Лавринович возглавил Высший совет юстиции
16:00, 04 июля 2013Политика
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Бывший министр юстиции Украины Александр Лавриновича избран председателем Высшего совета юстиции Украины.
Лавринович перешел на другую должность/ Фото : ZN.UA
Как сообщила председатель счетной комиссии, член ВСЮ Лидия Изовитова, в голосовании по выборам председателя Совета принимали участие 16 членов ВСЮ. После подсчета голосов было установлено, что за Лавриновича отдали голоса 15 членов ВРЮ, один - против.
По словам Изовитовой, учитывая то, что большинство членов ВСЮ отдали голоса за Лавриновича, можно считать его избранным на должность председателя ВСЮ.
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