Лавринович возглавил Высший совет юстиции

16:00, 04 июля 2013
Политика
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Бывший министр юстиции Украины Александр Лавриновича избран председателем Высшего совета юстиции Украины.

Лавринович перешел на другую должность/ Фото : ZN.UA

Как сообщила председатель счетной комиссии, член ВСЮ Лидия Изовитова, в голосовании по выборам председателя Совета принимали участие 16 членов ВСЮ. После подсчета голосов было установлено, что за Лавриновича отдали голоса 15 членов ВРЮ, один - против.

По словам Изовитовой, учитывая то, что большинство членов ВСЮ отдали голоса за Лавриновича, можно считать его избранным на должность председателя ВСЮ.

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