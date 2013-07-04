Миллионы египтян вышли на улицы, празднуя победу над Мурси

Пять человек погибли в начавшихся столкновениях между сторонниками президента Мурси, его противниками и полицией после объявления армией об отрешении Мурси от должности президента страны. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в городе Марса Матрух на западе страны и в Каире.

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Как сообщает РИА Новости, миллионы египтян по всей стране вышли на улицы, приветствуя заявление командования вооруженных сил страны.

Внебо над центральными площадями страны взмывают тысячи фейерверков, люди плачут от радости и обнимаются.

''Долой режим военных!'', - скандируют десятки тысяч человек на площади Рабиа аль-Адавия, на которой собрались сторонники свергнутого египетского президента Мухаммеда Мурси.