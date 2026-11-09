Ситуация с ракетами Patriot в Украине улучшится только через год, - Bloomberg

Европейские запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot находятся на минимальном уровне, и их крайне неохотно передают Украине.

Сокращение или даже внезапное прекращение поддержки со стороны США не приведет к немедленному краху Украины, однако поставит ее в крайне уязвимое положение. Как пишет Bloomberg, европейским странам еще очень далеко до того, чтобы полноценно заменить возможности США в трех ключевых сферах: противовоздушная оборона, спутниковая связь и разведка.

"Если США полностью прекратят помощь, Украина, на мой взгляд, сможет адаптироваться. Но с политической и стратегической точек зрения это станет крайне негативным сигналом – сигналом, который придаст уверенности Москве", - считает Иэн Лессер, эксперт брюссельского отделения фонда German Marshall Fund.

Противовоздушная оборона

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, обеспечивающие наиболее эффективную защиту от баллистических ракет, оказались в остром дефиците с тех пор, как Трамп развязал свою войну против Ирана. Недавнее одобрение администрацией Трампа сделки по продаже Украине ракет на сумму 2,1 миллиарда долларов не станет быстрым решением проблемы, отмечает издание:

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"По словам осведомленных источников, европейские запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot находятся на минимальном уровне. При этом национальные вооруженные силы зачастую неохотно передают их Украине, не имея твердых гарантий со стороны США относительно новых поставок".

Ситуация начнет улучшаться примерно через год, когда Украина получит ракеты-перехватчики, заказанные для производства в Европе. Ожидается, что в 2027–2028 годах Киев получит 600 ракет PAC-2, произведенных в Германии; кроме того, в конце прошлого месяца было объявлено о новой договоренности по производству ракет PAC-3 в Польше.

При этом обещание Трампа разрешить производство ракет-перехватчиков на территории Украины пока не реализовано. Не продвинулась и программа разработки недорогих систем противовоздушной обороны, о запуске которой в феврале объявили пять европейских стран с самыми крупными оборонными бюджетами.

Военная разведка

Европе также трудно сравниться с США в плане предоставления разведданных, необходимых для отслеживания перемещений российских войск и выявления целей – особенно в том, что касается оперативного предупреждения о готовящихся воздушных ударах в режиме реального времени.

Спутниковая связь

Системы связи Starlink компании SpaceX остаются основой для логистики на поле боя и наведения украинских беспилотников при нанесении ударов на средние дистанции.

Европейский аналог системы Starlink – проект Bromo – пока не получил одобрения антимонопольных органов, столкнувшись с возражениями со стороны профсоюзов и поставщиков.

Кроме того, благодаря американским военным спутникам Украина получает предупреждения о российских ракетных ударах и данные для целеуказания. Хотя у Европы есть собственные космические активы, их количество и возможности недостаточны для того, чтобы обеспечить потребности Киева в том же объеме.

За время своей независимости Украина вывела на орбиту несколько мини-спутников, однако полноценной космической программы у страны никогда не было – во всяком случае, ничего сопоставимого со Starlink или даже российской системой "Рассвет", отмечает Bloomberg.

Поддержка США

Ранее СМИ писали, что после поражения республиканцев Украина вряд ли получит "более податливого или сдержанного Трампа". Освободившись от необходимости снова представать перед избирателями на избирательных участках, Трамп может перейти к активной работе по заключению внешнеполитических сделок и булдет готов рисковать.

Тем временем Украина планирует создать собственную национальную систему защищенной связи, которая будет насчитывать не менее 100 спутников. однако для ее полноценной работы нужно минимум 2-3 года.

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