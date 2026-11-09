В США представили уникальный гибридный самолёт-амфибию

M1 Hybrid разрабатывается в первую очередь для выполнения сложных задач в районах, где нет доступных аэропортов.

Американская компания Maxwell Aircraft представила M1 Hybrid – амфибийный самолет с гибридной силовой установкой, призванный обеспечить сочетание грузоподъемности, дальности полета и эксплуатационной гибкости. Об этом Maxwell сообщила в своем пресс-релизе.

"Наша цель при разработке грузового самолета M1 Hybrid заключалась в том, чтобы переосмыслить возможности амфибийной авиации", – отметил генеральный директор Maxwell Aircraft Дэвид Диллон.

Он добавил, что M1 будет перевозить больше груза, преодолевать большие расстояния и добираться до мест, недоступных для обычных самолетов.

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В настоящее время самолёт создаётся в модификации M1-HC, оснащённой грузовыми дверями шириной пять футов (1,52 метра). M1-HC рассчитан на перевозку груза массой до 2000 фунтов (907 кг) на расстояние свыше 1000 морских миль (более 1850 км).

В основе концепции лежит механически связанная гибридная силовая установка, конструкция которой предусматривает использование различных технологий в зависимости от этапа полёта.

Для самолета предусмотрено сочетание мощной электрической поддержки во время взлета и набора высоты с экономичными двигателями, работающими на авиационном топливе Jet A, во время крейсерского полета.

"Обычные самолеты должны иметь двигатели, мощности которых достаточно для взлета, хотя во время крейсерского полета используется лишь часть этой мощности. Гибридная система Maxwell призвана устранить этот компромисс благодаря сочетанию кратковременного использования электрической мощности с чрезвычайно эффективным полетом на топливных двигателях", – отмечают в Maxwell.

Согласно проектным показателям, суммарная мощность двигателей во время взлета и начального набора высоты будет достигать 1500 лошадиных сил, а во время крейсерского полёта составит около 300 лошадиных сил (по 150 на каждый двигатель).

Фюзеляж M1 Hybrid изготовлен из углеродного волокна и кевлара. Его конструкция основана на композитном самолете Gweduck.

Использование современных композитных материалов устраняет проблему коррозии, характерную для металлических самолетов, эксплуатируемых в морских условиях. Кроме того, такая конструкция снижает массу самолета и способствует повышению эффективности его эксплуатации.

Инновационные самолеты – последние новости

Федеральное авиационное управление США (FAA) выделит финансирование на летные испытания JetZero Jet1 – прототипа инновационного пассажирского самолета. Компания JetZero получит 5,3 млн долларов в рамках четвёртого этапа программы CLEEN (Continuous Lower Energy, Emissions and Noise), цель которой – сократить расход топлива, уменьшить объёмы вредных выбросов и снизить уровень шума авиации.

США – не единственная страна, где ведется работа над созданием инновационных гражданских самолетов. Китай также активно развивает это направление. Недавно появились первые фотографии прототипа полностью электрического самолета CE-25A, который разрабатывает корпорация COMAC. Ключевой конструктивной особенностью самолета являются десять электрических вентиляторов, расположенных на крыльях – по пять с каждой стороны.

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