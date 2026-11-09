Брата Орбана задержали по подозрению в торговле людьми: экс-премьер резко отреагировал

Арона Орбана задержали в рамках расследования возможной схемы незаконного оформления виз и видов на жительство для иностранных работников.

Младшего брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Арона, задержали по делу о торговле людьми. Операция состоялась 9 ноября в Будапеште и двух населенных пунктах Пештского округа. Сам Орбан назвал задержание брата попыткой нового правительства отвлечь внимание от других проблем и заявил, что настоящей мишенью является он сам. Об этом сообщают HVG и Telex.

Как сообщила венгерская полиция, 9 ноября следователи Национального следственного бюро и Национального управления по возврату и защите активов проводили совместные следственные действия в рамках двух уголовных дел.

В Будапеште и двух населенных пунктах Пештского округа задержали нескольких человек, также были проведены обыски. Правоохранители пообещали обнародовать дополнительную информацию позже.

Видео дня

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, ссылаясь на сообщения СМИ, написал в соцсетях, что среди задержанных по подозрению в торговле людьми находится Арон Орбан – младший брат бывшего главы правительства.

Издание Telex сообщило, что утром того же дня сотрудники Национального управления по возврату и защите активов прибыли в дом в Фотлигете, связанный с компанией Арона Орбана.

Президент ведомства Анна Унгер не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию о задержании, однако заявила, что управление провело дальнейшие мероприятия по делу, связанному с Ароном Орбаном.

По информации Telex, следствие проверяет деятельность группы, которая могла быть связана с ведущими политическими деятелями. Есть подозрение, что её участники за финансовое вознаграждение обещали помочь иностранцам получить необходимые визы и виды на жительство с целью трудоустройства в Венгрии.

По делу также давал показания вьетнамский переводчик, проживающий в Будапеште и хорошо разбирающийся в вопросах оформления виз. Он поддерживал контакты с фигурантами расследования, в частности с Г.Б. и Яношем М., известным под прозвищем Мачек. По данным издания, переводчик дважды встречался с Ароном Орбаном.

Telex также сообщило, что одного из соратников Арона Орбана – Г.Б. – недавно освободили из-под стражи. Его задержали после апрельских выборов вместе с другим фигурантом дела, Яношем М.

Сначала расследованием занималась Центральная следственная прокуратура, но впоследствии дело передали Национальному управлению по возврату и защите активов. После этого были проведены новые следственные действия, а арест Г.Б. отменили.

Компания брата Орбана фигурировала в сообщениях об оформлении рабочих виз

Два года назад Telex опубликовал аудиозапись, которая, по данным издания, свидетельствовала о том, что люди, заинтересованные в трудоустройстве иностранных рабочих в Венгрии, полагались на связи Арона Орбана в правительстве.

Тогда же сообщалось, что Арон Орбан и его компания Multi Shoot активно участвовали в оформлении виз.

В то же время получение разрешений для иностранных работников было затруднено правительственными ограничениями. В частности, квоты ограничивали количество иностранцев, а перечень агентств по трудоустройству, которые могли работать в этой сфере, был узким.

Реакция Виктора Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии отреагировал на сообщение о задержании брата в своем посте в соцсетях. Он назвал события "отвлекающим маневром" нового правительства.

"Сегодня правительство должно дать ответ Комитету по вопросам национальной безопасности относительно шпионского скандала. Этот "расчет" – лишь отвлекающий маневр. То, что происходит в Венгрии, – это не привлечение к ответственности, а расчет", – заявил Орбан.

Он также высказал мнение, что новая власть пытается устранить политических оппонентов и установить однопартийную систему.

"Я – главная мишень; мой брат – всего лишь пешка", – подытожил экс-премьер.

Последние новости о Викторе Орбане

Как сообщал УНИАН, незадолго до первых свободных выборов в Венгрии в марте 1990 года бывший премьер-министр страны Виктор Орбан мог стать информатором спецслужб.

СМИ ссылаются на показания бывшего премьер-министра Венгрии Миклоша Немета, находившегося у власти в 1988–1990 годах. Тогда Немет получил от министра обороны Ференца Карпати три оригинальных отчета, составленных Орбаном. В этих отчетах будущий политик информировал власти о поведении своих товарищей во время срочной службы в Залаегерсеге. Орбан также сообщал об их политических, сексуальных и религиозных взглядах.

Вас также могут заинтересовать новости: