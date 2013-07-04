Яценюк говорит, что сегодня назначили «нового Кивалова»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга.

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“Сегодня по указанию Президента Украины Виктора Януковича был проведено незаконное и неконституционное голосование о назначении нового члена Центральной избирательной комиссии и об увольнении председателя ЦИК”, - сказал Яценюк.

Он напомнил, что в соответствии с заявлением председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака, председатель ЦИК Владимир Шаповал самостоятельно написал заявление о сложении полномочий. “Однако, когда мы сделали запрос к председателю парламента и в комитет выяснилось, что никакого заявления председатель ЦИК не писал и не призывал снять с него полномочия председателя ЦИК”, - отметил лидер фракции “ Батькивщина ”.

Яценюк убежден, что председатель ВР сфальсифицировал информацию о существовании такого заявления.

В то же время, Яценюк считает, что внесенное Президентом Украины Виктором Януковичом представление о назначении членом ЦИК Александра Копыленко было сделано с нарушением ст. 6 п. 2 Закона Украины о Центральной избирательной комиссии.

По словам Яценюка, в данном законе определяется, что в представлении Президента должны учитываться предложения депутатских групп и фракций парламента.

“Виктор Янукович обязан был направить предложения всем руководителям фракций и только на основании письменных предложений вносить данное представление”, - сказал Яценюк.

По его мнению, Янукович хочет “украсть выборы 2015 года так же, как он хотел украсть выборы в 2004 году”.

“Он сегодня назначил нового Кивалова, который будет считать так, как скажет Янукович, а не так, как проголосовал народ Украины”, - сказал Яценюк.

Он также отметил, что оппозиция пройдет “все судебные процедуры” относительно назначения Копиленко членом ЦИК. “И мы обращаемся к нашим западным партнерам, которые требуют от Украины честных и прозрачных выборов, с одним четким сигналом — ЦИК не может выполнять свою функцию, так как назначена с нарушением закона”, - сказал Яценюк.

Он также прибавил, что члены ЦИК прекратят свои полномочия в следующем году. Нужно принять новый закон о ЦИК и сформировать новый состав комиссии пропорционально с представительством всех фракций.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, парламент прекратил полномочия председателя ЦИК Владимира Шаповала.

Также парламент сегодня избрал Копыленко членом Центризбиркома.

За это решение проголосовали 236 народных депутатов из 386 зарегистрированных в сессионном зале.

В голосовании приняли участие депутаты из фракции Партии регионов (191), КПУ (32), внефракционные (13). Народные депутаты из оппозиции не дали Копыленко ни одного голоса «за».