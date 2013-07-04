Яценюк говорит, что сегодня назначили «нового Кивалова»
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк считает, что Центральная избирательная комиссия не может выполнять свои функции, поскольку происходят незаконные кадровые изменения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга.
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“Сегодня по указанию Президента Украины Виктора Януковича был проведено незаконное и неконституционное голосование о назначении нового члена Центральной избирательной комиссии и об увольнении председателя ЦИК”, - сказал Яценюк.
Он напомнил, что в соответствии с заявлением председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака, председатель ЦИК Владимир Шаповал самостоятельно написал заявление о сложении полномочий. “Однако, когда мы сделали запрос к председателю парламента и в комитет выяснилось, что никакого заявления председатель ЦИК не писал и не призывал снять с него полномочия председателя ЦИК”, - отметил лидер фракции “ Батькивщина ”.
Яценюк убежден, что председатель ВР сфальсифицировал информацию о существовании такого заявления.
В то же время, Яценюк считает, что внесенное Президентом Украины Виктором Януковичом представление о назначении членом ЦИК Александра Копыленко было сделано с нарушением ст. 6 п. 2 Закона Украины о Центральной избирательной комиссии.
По словам Яценюка, в данном законе определяется, что в представлении Президента должны учитываться предложения депутатских групп и фракций парламента.
“Виктор Янукович обязан был направить предложения всем руководителям фракций и только на основании письменных предложений вносить данное представление”, - сказал Яценюк.
По его мнению, Янукович хочет “украсть выборы 2015 года так же, как он хотел украсть выборы в 2004 году”.
“Он сегодня назначил нового Кивалова, который будет считать так, как скажет Янукович, а не так, как проголосовал народ Украины”, - сказал Яценюк.
Он также отметил, что оппозиция пройдет “все судебные процедуры” относительно назначения Копиленко членом ЦИК. “И мы обращаемся к нашим западным партнерам, которые требуют от Украины честных и прозрачных выборов, с одним четким сигналом — ЦИК не может выполнять свою функцию, так как назначена с нарушением закона”, - сказал Яценюк.
Он также прибавил, что члены ЦИК прекратят свои полномочия в следующем году. Нужно принять новый закон о ЦИК и сформировать новый состав комиссии пропорционально с представительством всех фракций.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, парламент прекратил полномочия председателя ЦИК Владимира Шаповала.
Также парламент сегодня избрал Копыленко членом Центризбиркома.
За это решение проголосовали 236 народных депутатов из 386 зарегистрированных в сессионном зале.
В голосовании приняли участие депутаты из фракции Партии регионов (191), КПУ (32), внефракционные (13). Народные депутаты из оппозиции не дали Копыленко ни одного голоса «за».