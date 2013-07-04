Янукович предложил ВР назначать судей бессрочно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сказал советник Президента Андрей Портнов.

“Глава государства предложил парламенту изменить процедуру назначать судей бессрочно один раз и до окончания судейской карьеры”, - сказал он.

Также, по его словам, законопроектом предлагается, что образование, реорганизация и ликвидации судов, а также определение их сети осуществляется законами Украины, а не указами Президента.

По словам Портнова, указанные изменения позволят учесть рекомендации Европейской комиссии за демократию через право, которая заметила, что Конституция должна предусматривать то, чтобы суды создавались законами, принятыми в парламенте.

По теме: Янукович рассказал судьям, что их решения системно игнорируются

Портнов также отметил, что Президент предложил изменить полномочия Верховного суда Украины, наделив его правом обеспечивать одинаковое применение норм законодательства всеми судами общей юрисдикции.

Также, по его словам, предлагается изъять положение о сроке полномочий генпрокурора.

“Пятилетний срок, которым ограничивается работа генпрокурора, предлагается к изъятию в связи с рекомендациями Венецианской комиссии к закону Украины о прокуратуре, который будет в ближайшее время внесен Президентом в Венецианскую комиссию”, - сказал Портнов.

Советник Президента также отметил, что Президент предложил ВР новый порядок формирования Высшего совета юстиции. В частности, по его словам, предлагается, чтобы в Высшем совете юстиции работали, как и сегодня, 20 членов, 12 из которых будут предложены съездом судей, 3 человека — будут из числа судей по должности — это председатель Верховного суда Украины, председатель Совета судей Украины и председатель Конституционного суда, 2 человека — предложенные съездом научных учреждений высших юридических заведений и еще 2 человека будут предлагаться съездом адвокатов Украины.

Также, по словам Портнова, предлагается изменить существующий порядок снятия судейской неприкосновенности.

“Как известно, сегодня парламент решает вопрос относительно привлечения к уголовной ответственности, предоставления согласия на арест судьи, предлагается полностью передать эти полномочия вновь созданным органам судейского самоуправления, что является нормой международного права. Высший совет юстиции по предложению Высшей квалификационной комиссии судей, которые будут сформированы в новом составе, будет решать вопрос о предоставлении согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности”, - добавил он.

Президент также предложил ВР повысить требования к судейской работе, в частности, судьей можно стать лишь достигнув 30-летнего возраста.

Также законопроектом предлагается изменить требования к лицам, которые могут претендовать на должности судьи, в частности, вводится конкурсный отбор.

Портнов также выразил надежду, что парламент сможет мобилизовать конституционное большинство голосов под этот законопроект.

По его словам, этот законопроект, который предложен на рассмотрение парламента, отвечает лучшим европейским традициям, отвечает решениям Европейского суда по правам человека и многочисленным резолюциям Парламентской Ассамблеи Совета Европы.