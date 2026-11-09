Цены на автогаз в Украине растут на глазах: сколько стоит топливо на АЗС

Больше всего автогаз подорожал на АЗС сетей "Ovis" в Харькове и "VostokGaz" в Днепре – на 3 грн/л в каждом случае.

В начале недели в Украине стремительно растут цены на автомобильный газ – средняя стоимость LPG повысилась на 70 коп./л и достигла 60,75 грн/л. Об этом сообщает "НафтоРынок".

Больше всего автогаз подорожал на АЗС сетей Ovis в Харькове и VostokGaz в Днепре – на 3 грн/л в каждом случае. Его стоимость там составляет 63,99 грн/л.

Сети UKRNAFTA и SOCAR повысили цены на 1 грн/л. На АЗС SOCAR автогаз продают по 61,90 грн/л, а в сети UKRNAFTA – по 58,90 грн/л. WOG повысила стоимость топлива на 60 коп./л – до 61,50 грн/л. В то же время OKKO и UPG оставили цены без изменений – 61,90 и 59,90 грн/л соответственно.

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Сеть AMIC повысила стоимость автогаза на 1,44 грн/л в Киевском регионе – до 61,02 грн/л. Во Львове и Днепре цены выросли на 1,60 грн/л и достигли 61,50 грн/л. В Одессе LPG подорожал на 1 грн/л – до 61,90 грн/л.

На АЗС "БРСМ-Нафта" больше всего автогаз подорожал в Полтаве – на 2 грн/л – до 58,99 грн/л. В Харькове сеть повысила цену на 1 грн/л – до 59,99 грн/л.

Самая низкая цена на LPG в выборке "НафтоРынка" составляет 58,90 грн/л. По такой цене автогаз продают в сети UKRNAFTA в Киевском регионе, Харькове, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве, в BVS – в Киевском регионе, Харькове и Полтаве, а также в Marshal – в Киевском регионе и Полтаве.

Цены на дизель и бензин

Средняя стоимость бензина А-95 выросла на 6 коп./л, а А-92 – на 20 коп./л. Крупные сети АЗС не меняли цены на премиальный бензин А-95+.

Сеть "ВостокГаз" повысила стоимость бензина А-95, А-92 и дизельного топлива в Днепре на 2 грн/л. После пересмотра цен они составляют 89,99, 84,49 и 104 грн/л соответственно.

Самая низкая цена на бензин А-95 в выборке "НафтоРынка" составляет 86,99 грн/л – по такой цене его продают на АЗС "БРСМ-Нафта" в Киевском регионе, Харькове, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве. А-95+ дешевле всего предлагает UKRNAFTA – по 90,90 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива не изменилась и составляет 104,91 грн/л. Самая низкая цена на дизельное топливо составляет 100,99 грн/л – по такой цене его продают на АЗС "БРСМ-Нафта" во Львове и Одессе. Дизельное топливо на АЗС компании "БРСМ-Нафта" подешевело на 1 грн/л во Львове, Одессе и Полтаве.

Цены на топливо в Украине – последние новости

В конце октября ряд украинских сетей АЗС существенно повысил цены на автомобильный газ. Среди крупных операторов АЗС больше всего автогаз тогда подорожал в сети OKKO – на 2,40 грн/л, до 59,90 грн/л. На 1 грн/л повысили цены на LPG сети UPG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нафта", KLO и SOCAR.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прогнозировал, что дизельное топливо может подорожать, если мировые цены на нефть и нефтепродукты будут оставаться высокими.

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