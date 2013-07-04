Аваков: Василия Кравчука исключили из фракции Батькивщины за "векселя"

Об этом сообщил народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков в Facebook.

Он написал: "Исключили из фракции Кравчука за голосование вопреки решению фракции, в том числе за сегодняшние вексельные законы".

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня оппозиционные фракции не голосуют в сессионном зале Верховной Рады, однако Кравчук голосовал за вексельный закон, которым предусматривалась реструктуризация бюджетной задолженности путем применения векселей.

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Позже Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил на заседании парламента о решении фракции "Батькивщина" исключить народного депутата Василия Кравчука из фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак обнародовал решение, в котором отмечается, что Кравчука исключили "за предательство интересов народа Украины и за систематическое нарушение решений фракции по голосованию за вопросы повестки дня".

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла "вексельный закон", который дает Кабинету министров Украины право реструктурировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета путем выдачи финансовых казначейских векселей в установленных им объемах и порядке.