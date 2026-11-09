Премьер Норвегии резко отверг идею пересмотра безопасности Европы с Россией

В настоящее время в Европе продолжаются дискуссии о том, кто должен представлять ЕС на переговорах с РФ.

Предложения о создании новой европейской архитектуры безопасности до окончания войны в Украине неприемлемы. Такое мнение в интервью Politico высказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

"Любые вопросы, касающиеся европейской архитектуры безопасности, придется решать после окончания войны. Россия продолжает высказывать идеи, которые у нее были в конце 2021 года, о том, где может быть НАТО, а где не может быть НАТО. Это не России решать. Это не имеет ничего общего с данным этапом переговоров", – подчеркнул Стьоре.

В то же время он подчеркнул важность участия Европы в мирных переговорах с РФ. Стьоре отметил, что уже на этой неделе европейские лидеры должны собраться в Дублине, чтобы обсудить, кто именно будет представлять их на переговорах по Украине.

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По его словам, речь может идти как об одном конкретном человеке, так и о других договоренностях относительно представителя Европы на переговорах. Впрочем, ключевым, по словам Стьоре, является необходимость определиться с основными посланиями и целями, а уже после этого назначать человека или группу людей, которые смогут донести эту информацию Трампу и Путину.

Какие последствия могут иметь мирные переговоры по войне в Украине для Европы

Ранее издание The Washington Post сообщало, что США предлагают Европе и РФ начать обсуждение послевоенной архитектуры безопасности на континенте в формате "НАТО-Россия", который прекратил свою деятельность в 2014 году после аннексии Крыма. По словам спецпредставителя Трампа Джареда Кушнера, Европа может перейти к более широкому участию в переговорах, если трехсторонняя встреча Украины, США и РФ приведет к прогрессу.

Между тем Financial Times отмечает, что президент Владимир Зеленский впервые допустил предоставление России гарантий безопасности в рамках возможного мирного соглашения. Издание пишет, что это знаменует собой значительный сдвиг в позиции Киева на фоне активизации дипломатических усилий США.

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