В Кремле прокомментировали заявление Трампа об 'изменении формы' Украины

Песков также заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут без представителей европейских стран.

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот намекнул на изменение границ Украины после заключения мирного соглашения.

Так, комментируя фразу Трампа, что "Украина приобретет несколько иную форму", пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал:

"Украина с точки зрения географии уже другая страна, реалии на земле очевидны".

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Песков также заявил, что переговоры в Абу-Даби пройдут с участием России, Украины и США, но без представителей европейских стран.

"Переговоры в Абу-Даби будут проходить между Россией и Украиной при посредничестве США", - заявил он.

По его словам, европейские представители не будут участвовать непосредственно во встрече, несмотря на заявления о намерении присоединиться к обсуждениям. При этом у США и Украины есть отдельные каналы взаимодействия с европейскими странами.

Пресс-секретарь Кремля также прокомментировал будущую встречу Трампа, Путина и Си, заявив, что три страны обмениваются мнениями по повестке возможной встречи лидеров, на которой они могут обсудить самые разные вопросы.

Переговоры в Абу-Даби

Ранее СМИ писали, что совместная делегация Европейского Союза также примет участие в мирных переговорах между представителями Украины, России и США в Абу-Даби. Команду ЕС будут представлять чиновники руководящих европейских институтов, а также Франция и Германия.

Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. Также в ее состав войдут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, руководитель военной разведки Игорь Костюков и высокопоставленный офицер Генерального штаба Юрий Жигарловский.

Украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров, глава Службы внешней разведки Украины. Также в ее состав войдут: Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Украины, Давид Арахамия, председатель фракции партии Зеленского в Верховной Раде Украины, Сергей Кислица, заместитель руководителя ОП.

Администрацию президента США Дональда Трампа будут представлять его специальные представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

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