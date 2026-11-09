ChatGPT составляет психологический профиль каждого пользователя: что выяснили ученые

В современном цифровом мире персонализация давно стала привычным явлением, но память чат-ботов выводит этот механизм на новый уровень.

Чат-боты создают подробные "цифровые портреты" своих пользователей, запоминая личную информацию ради максимально персонализированного общения. Исследователи предупреждают, что такая персонализация представляет серьезную угрозу конфиденциальности.

К такому выводу пришла международная группа ученых из Германии, Индии и Нидерландов. Они изучили, как ChatGPT сохраняет информацию из диалогов и использует ее для создания психологических профилей людей. Результаты исследования представили на конференции ACM Web Conference 2026.

В современном цифровом мире персонализация давно стала привычным явлением: интернет-сервисы собирают данные о пользователях, чтобы предлагать им подходящую рекламу и рекомендации. Однако память чат-ботов выводит этот механизм на новый уровень. Теперь искусственный интеллект получает личные сведения непосредственно из частных разговоров, в которых люди сами рассказывают о себе.

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Для исследования специалисты использовали архивы переписок 80 реальных пользователей ChatGPT. Они получили свои данные благодаря европейскому закону о защите персональной информации, которое позволяет запрашивать у компаний сведения о себе. В результате авторы обнаружили 2050 записей в памяти чат-бота, связанных с взаимодействиями 65 пользователей.

Оказалось, что 96% сохраненных воспоминаний ChatGPT создавал самостоятельно, без прямого участия пользователей. Это означает, что люди практически не контролировали, какие именно сведения о них система решала запомнить в процессе общения.

При этом записи содержали немало чувствительной информации: около 28% из них включали персональные данные, подпадающие под действие европейского регламента GDPR, а 52% содержали подробные психологические характеристики пользователей.

"Раньше у платформ была одна цель: продавать вам рекламу и выступать посредником во взаимодействии между вами и рекламодателем. Но теперь они непосредственно общаются с вами, поэтому им может потребоваться узнать о вас больше, чтобы вести эффективный диалог", – объяснил ведущий автор исследования Абхисек Даш.

Особенно примечательно, что ChatGPT иногда сохраняет не только факты, которыми человек поделился напрямую, но и собственные предположения. Например, один из пользователей попросил ИИ посоветовать музыкальные группы, похожие на Nirvana. После этого система записала, что человек любит Nirvana. Хотя пользователь этого не говорил, ChatGPT самостоятельно сделал такой вывод на основании запроса.

У исследования есть и определенные ограничения. В частности, с момента сбора данных OpenAI успела обновить механизм памяти ChatGPT. В январе 2026 компания представила более совершенную систему, которая способна обобщать и сохранять воспоминания пользователей. Кроме того, люди могут отказаться от использования функции памяти, отключив сохранение таких сведений.

При этом исследователи не отрицают практическую пользу персонализации. Например, человеку, который регулярно использует ChatGPT для работы, не приходится каждый раз объяснять чат-боту свою должность, обязанности и предпочтения при составлении электронных писем. Но накопление личных сведений может не только улучшать ответы, но и усиливать зависимость пользователей от искусственного интеллекта.

Ведущий автор исследования также обращает внимание на то, что подобные технологии могут создавать условия для формирования нездоровой привязанности к чат-ботам. Уже известно о случаях так называемого ИИ-психоза, когда продолжительное общение с ChatGPT и другими ботами сопровождалось развитием бредовых убеждений у людей.

По словам Даша, дополнительная опасность заключается в том, что люди все чаще воспринимают чат-ботов не просто как инструменты, а как собеседников, друзей, коллег и даже экспертов, которым можно доверить личные проблемы. В результате нейросеть получает доступ к информации, которой пользователи обычно делятся только с близкими людьми.

"В этом и заключается возникающий риск для конфиденциальности: границ больше нет. Система выступает в роли вашего советника, друга, врача и юриста, поэтому располагает информацией практически обо всех сферах жизни", – заявил ученый.

Он также предупреждает, что если искусственный интеллект хорошо знает убеждения человека и при этом стремится постоянно соглашаться с ним, подтверждая его взгляды ради дальнейшего общения, последствия могут оказаться серьезными. Среди возможных рисков исследователь называет усиление политической поляризации, закрепление предрассудков и распространение предвзятых убеждений.

УНИАН писал, что ИИ-компании готовятся к масштабной катастрофе, которая может состояться уже в ближайшие 6 месяцев. В качестве базового сценария рассматривают крупную кибератаку, которая может нарушить работу банков, интернета или даже систем электроснабжения.

Ранее стало известно, что ошибка ИИ едва не привела к войне между США и Китаем весной 2026 года. Аналитик Пентагона слишком доверился выводам нейросети при анализе данных.

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