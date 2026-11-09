Трамп готовит двойное соглашение с Путиным не только об Украине, - The Telegraph

Обеспокоенность в Европе усилилась после встречи Трампа со специальным представителем Кремля Кириллом Дмитриевым.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения масштабного соглашения с Россией, которое будет касаться не только завершения войны в Украине, но и договоренностей с Ираном и будущего Европы.

Как пишет The Telegraph, по информации источников, близких к переговорному процессу, европейские чиновники опасаются, что Трамп планирует заключить с Владимиром Путиным "двойное соглашение" – в обход Украины – чтобы завершить войну и возобновить судоходство в Ормузском проливе.

Российский лидер якобы сможет использовать свои тесные связи с Ираном, чтобы добиться разблокирования пролива.

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"По имеющейся информации, посредники из стран Персидского залива убеждены, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки, которая позволила бы прекратить боевые действия и открыть морской путь. В то же время они считают, что для окончательного оформления соглашения Тегерану понадобится убедительное влияние со стороны его российских союзников", – пишет издание.

Также в распоряжении The Telegraph оказался секретный иранский документ, свидетельствующий о том, что в случае любого дальнейшего конфликта с США Тегеран рассчитывает на поддержку Кремля.

Беспокойство в Европе усилилось после встречи Трампа со специальным представителем Кремля Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе. После переговоров американский президент заявил, что готовится "большая сделка", которая может охватить всю Европу.

"Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали. Но скажу одно: соглашение будет – и это будет масштабное соглашение, которое коснется не только Украины. Оно может охватить всю Европу... Это будет большое, замечательное соглашение, и все будут в восторге", – сказал он журналистам.

Европейские чиновники опасаются, что Вашингтон может договариваться с Москвой о будущем континента без полноценного участия Украины. Два высокопоставленных чиновника сообщили The Telegraph, что лидеры европейских стран будут сопротивляться любым подобным договоренностям. Еще один источник отметил, что в Европе готовятся к возможному предложению со стороны США – склонить европейцев к тому, чтобы они "пожертвовали" Украиной.

Особое беспокойство вызывает возможность уступок России в обмен на прекращение войны. Один из источников в Европе отметил, что план Трампа сработает только при условии, что европейские правительства его поддержат, поскольку это создаст значительное давление на руководство Украины, вынуждая его согласиться на урегулирование.

Считается, что Киев будет вынужден пойти на уступки только в том случае, если лишится поддержки своих самых влиятельных европейских союзников – таких как Великобритания, Германия и Франция.

"Они на такое не согласятся", – прокомментировал источник.

Заявления Трампа о потенциальном соглашении

Как сообщал УНИАН, Трамп, комментируя предстоящее мирное соглашение о завершении войны, сделал тревожный намек на то, что границы Украины в результате его заключения могут измениться. На вопрос, рассчитывает ли он, что "все закончится сохранением свободной и независимой Украины", Трамп заявил, что мирное соглашение будет заключено уже в ближайшее время.

По его словам, "в итоге Украина приобретет несколько иные очертания".

Говоря о том, что является главным препятствием на пути к миру, Трамп заявил, что это "ненависть между Зеленским и Путиным", при этом вновь повторил, что "если бы он был президентом, эта война никогда бы не началась".

В то же время Трамп уклонился от ответа на вопрос, кому лидер США доверяет больше – Зеленскому или Путину, заявив, что у него "хорошие отношения с обоими".

У Трампа также спросили, не считает ли он, что Путин его обманывает, на что тот ответил отрицательно. Он также оправдался за заключение соглашения о дизельном топливе.

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