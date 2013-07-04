В Египте временный президент принес присягу

В задачи Мансура будет входить выполнение составленной военными «дорожной карты» по выводу страны из политического кризиса, в том числе составление новой конституции с учетом мнения оппозиции и формирование временного правительства.

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Он будет руководить страной в течение переходного периода, который продлится до выборов нового президента, сообщает Lenta.ru по информации Reuters.

Мансур был назначен главой государства в ночь на 4 июля военными, отстранившими от власти президента Мохаммеда Мурси.

Армия ранее выдвинула ультиматум, что она вмешается в события, чтобы предотвратить кровопролитие, если до 17 часов 4 июля оппозиция и сторонники Мурси не придут к компромиссу. Оппозиция потребовала отставки президента, однако он с этим не согласился.

Мурси был помещен под домашний арест. Его сторонники из движения «Братья-мусульмане» были арестованы и отправлены в тюрьму, в которой уже содержится бывший президент страны Хосни Мубарак, свергнутый в результате революции 2011 года, сообщает BBC News. Сам Мурси охарактеризовал действия военных как государственный переворот и назвал себя легитимным главой государства.

С 30 июня в Египте продолжались митинги и столкновения оппозиции и сторонников Мурси. Президента обвиняли в курсе на исламизацию страны и неспособности выполнить обещания, данные после его победы на выборах в 2012 году. В ходе беспорядков погибли около 50 человек, несколько тысяч получили ранения и травмы.