Прокуратура задержала замначальника Врадиевского райотдела милиции

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по словам прокурора области Андрея Курыся, «предварительно можно говорить о том, что задержанный мало того, что не обеспечил полного и объективного раскрытия совершенного преступления. Он лично, находясь в дружеских отношениях с подозреваемыми и с целью укрыть их от ответственности, незаконно требовал от подчиненных скрыть важные факты. Еще раз повторяю - все виновные будут наказаны».

Открыто уголовное производство в отношении заместителя начальника Врадиевского райотдела милиции по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями).

По теме: Прокуратура проверяет нераскрытые ранее убийства и изнасилования во Врадиевке

Как сообщал корреспондент УНИАН, 29-летнюю жительницу Врадиевки 27 июня нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесения тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и таксист Сергей Рябиненко.

2 июля сотрудники прокуратуры задержали третьего подозреваемого - капитана милиции Врадиевского РОВД Евгения Дрыжака.

3 июля Центральный районный суд Николаева выбрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).