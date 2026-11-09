Горнолыжный курорт недалеко от Ниццы признали самым дешевым в Европе этой зимой

Самые дешевые горнолыжные курорты стоит искать во Франции, а вот в Австрии, Италии и Швейцарии такой отдых обойдеться очень дорого.

Катание на лыжах и сноубордах – хобби не из дешевых. Тем не менее, в Европе все же можно отыскать замечательные места, где спуск со снежных склонов не обойдется вам в целое состояние.

Как пишет Euronews Travel со ссылкой на свежий индекс це на горнолыжных курортах Европы в зимний сезон 2026-2027 от компании Holidu, самым выгодным для любителей активного отдыха в этом году будет французский Roubion les Buisses, расположенный чуть более чем в часе езды от Ниццы.

Обладая сетью горнолыжных трасс общей длинной около 30 км различной сложности, он предлагает туристов ски-пассы по 40,50 евро в день.

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Также при составления рейтинга учитывалась средняя стоимость ночевки в пределах курорта.

В целом в первой десятке преобладали горнолыжные курорты во Франции.

10 самых доступных по цене горнолыжных курортов Европы 2026-2027

Рубион-ле-Бюисс (Roubion les Buisses), Франция: ски-пасс – 40,50 евро в день, общая длина трасс – 30 км. Реаллон (Réallon), Франция: ски-пасс – 42,95 евро в день, общая длина трасс – 30 км. Гресс-ан-Веркор (Gresse en Vercors), Франция: ски-пасс – 49 евро в день, общая длина трасс – 20 км. Ле Мурти (Le Mourtis), Франция: ски-пасс – 51,50 евро в день, общая длина трасс – 25 км. Сьерра-де-Бехар (Sierra de Béjar), Испания: ски-пасс – 53 евро в день, общая длина трасс – 26,8 км. Ланс-ан-Веркор (Lans en Vercors), Франция: ски-пасс – 54,98 евро в день, общая длина трасс – 24 км. Ле-Колле-д'Альвар (Le Collet d’Allevard), Франция: ски-пасс – 55 евро в день, общая длина трасс – 35 км. Шабанон (Chabanon), Франция: ски-пасс – 55,20 евро в день, общая длина трасс – 40 км. Айон-Маржериаз (Aillons-Margériaz), Франция: ски-пасс – 55,40 евро в день, общая длина трасс – 24 км. Сен-Леже-ле-Мелез (Saint-Léger-les-Mélèzes), Франция: ски-пасс – 57,50 евро в день, общая длина трасс – 24 км.

Тем временем, самыми дорогими авторы исследования признали горнолыжные курорты Австрии, Италии и Швейцарии (правда, они того стоят).

10 самых дорогих горнолыжных курортов Европы 2026-2027

Церматт (Zermatt), Швейцария: ски-пасс – 303,86 евро в день, общая длина трасс – 200 км. Кортина-д'Ампеццо (Cortina d'Ampezzo), Италия: ски-пасс – 290,50 евро в день, общая длина трасс – 120 км. Гичберг-Йохталь (Gitschberg Jochtal), Италия: ски-пасс – 271,50 евро в день, общая длина трасс – 55 км. Санкт-Мориц/Корвилья (St. Moritz/Corviglia), Швейцария: ски-пасс – 263,99 евро в день, общая длина трасс – 155 км. Обергургль-Хохгургль (Obergurgl-Hochgurgl), Австрия: ски-пасс – 262,50 евро в день, общая длина трасс – 112 км. Ски-Арльберг (Ski Arlberg), Австрия: ски-пасс – 256 евро в день, общая длина трасс – 301 км. Хинтертукс (Hintertux Glacier), Австрия: ски-пасс – 255,50 евро в день, общая длина трасс – 64 км. Обертауэрн (Obertauern), Австрия: ски-пасс – 246 евро в день, общая длина трасс – 100 км. Мадонна-ди-Кампильо (Madonna di Campiglio), Италия: ски-пасс – 238,00 евро в день, общая длина трасс – 60 км. Валь-Гардена (Val Gardena), Италия: ски-пасс – 235,50 евро в день, общая длина трасс – 175 км.

Советы любителям кататься на лыжах

Напомним, ранее УНИАН.Туризм из личного опыта рассказывал, что нужно учесть тем, кто впервые отправляется кататься на лыжах.

Также эксперты дали туристам несколько полезных советов, чем заняться в горах зимой, если нет снега.

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