Вместо Шаповала в ЦИК зашел Копыленко (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 386 зарегистрированных в сессионном зале.

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Александр Копыленко принял присягу на заседании парламента. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поздравил его и пожелал "успехов в работе и честной работы".

Как сообщал УНИАН, 3 июня Президент Украины Виктор Янукович внес в парламент представление об отставке председателя Центризбиркома Шаповала, которому 25 мая исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для госслужащих.

Янукович предложил народным депутатам заполнить вакансию, назначив членом ЦИК доктора юридических наук, профессора Александра Копыленко.