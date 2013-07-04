Ефремов: Завтра Янукович не будет выступать в Верховной Раде
Президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 5 июля, не будет выступать в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.
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“Завтра у нас, согласно Регламенту, Час вопросов к правительству, и мы будем работать по графику, который утвержден и согласован на Согласительном совете в понедельник”, - сказал Ефремов. По его словам, никаких выступлений Президента в парламенте не предусматривалось, и не предусматривается.
В то же время, Ефремов добавил, что Президента просили в случае необходимости выступить на открытии третьей сессии Верховной Рады в сентябре.
“Президент положительно ответил на этот вопрос. Говорит: Если парламент посчитает необходимым, я в любой момент приду и выступлю в парламенте”, - сказал Ефремов.