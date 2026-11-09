В Киеве больше не самое дорогое жилье: где в Украине резко взлетели цены на аренду

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Закарпатья сравнялась со столичной.

В октябре медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Закарпатье выросла на 17% и составила 34 тыс. грн/мес., а в Киеве цена упала на 21% и опустилась до 26 тыс. грн/мес., говорится в исследовании DIM.RIA, которое имеется в распоряжении УНИАН.

Стоимость аренды в регионах:

Ивано-Франковская область – 25,3 тыс. грн (+12% за месяц, +48% за год);

Винницкая область – 22 тыс. грн (за месяц цена не изменилась, +47% за год);

Днепропетровская область – 22 тыс. грн (за месяц цена не изменилась, +47% за год);

Львовская область – 21 тыс. грн (+3% за месяц, +24% за год);

Тернопольская область – 20,7 тыс. грн (+15% за месяц, +81% за год).

Отмечается, что в столице самая дорогая аренда однокомнатной квартиры – в Печерском районе, где средняя цена составляет 36,8 тыс. грн в месяц. Самые доступные предложения – в Деснянском районе, где аренда стоит в среднем 12 тыс. грн.

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Вторичный рынок

По результатам исследования, в октябре медианная стоимость однокомнатной квартиры в Закарпатье сравнялась со стоимостью в Киеве и составила 85 тыс. долл. При этом самое доступное жилье сейчас находится в Херсонской области, где медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет 16 тыс. долл.

В большинстве западных регионов цены на вторичную недвижимость росли в течение месяца. Наибольший скачок был зафиксирован в Тернопольской (+6% до 65 тыс. долл.), Закарпатской (+5%) и Львовской (+5% до 84,3 тыс. долл.) областях. Заметное падение произошло в Черкасской (-13% до 48,3 тыс. долл.), Ривненской (-8% до 57 тыс. долл.) и Черниговской (-7% до 35,5 тыс. долл.) областях.

В то же время в столице цены на жилую недвижимость снизились во всех районах. Больше всего подешевели предложения двухкомнатных квартир в Святошинском (-23% до 70 тыс. долл.) и Днепровском (-18% до 82 тыс. долл.) районах.

При этом самым дорогим районом столицы остается Печерский, с медианной ценой однокомнатной квартиры 179 тыс. долл. Самым доступным – Деснянский район, где медианная стоимость такой квартиры составляет 46 тыс. долл.

Рынок новостроек

Эксперты отметили, что в течение октября медианная цена квадратного метра в новостройках в основном росла по всей Украине. Наибольшее подорожание зафиксировано в Запорожской (+10,7% до 568 долл. за кв. м.), Полтавской (+6,2% до 873 долл. за кв. м.), Кировоградской (+5,2% до 1069 долл. за кв. м.) областях, а также в Киеве (+5,8%). Заметное подешевение квадратного метра произошло в Черновицкой (-8,3% до 797 долл. за кв. м.) и Ивано-Франковской (-5,5% до 1016 долл. за кв. м.) областях.

В Киеве медианная стоимость квадратного метра достигла 1 504 долл. Среди районов столицы самым дорогим остается Печерский, где медианная цена новостроек составляет 2 855 долл./кв. м, а самым доступным – Деснянский, где медианная цена на уровне 864 долл./кв. м.

Рынок жилья в Украине – последние новости

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и проблемы с энергетикой, Киев оставался самым дорогим городом Украины для арендаторов. В столице средняя стоимость аренды квартиры составляла 33 тыс. грн в месяц.

В начале октября сообщалось, что на западе Украины стремительно сокращалось предложение жилья для аренды на фоне волны переездов из крупных городов. Наиболее острая ситуация наблюдалась в Ужгороде, где средняя арендная плата за год подорожала на 50%.

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