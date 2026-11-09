Из-за бума ИИ дата-центры начали скупать старые газовые турбины и авиадвигатели

По разным оценкам, сроки поставки нового оборудования в США сейчас достигают в среднем шести лет.

Стремительное развитие искусственного интеллекта привело к дефициту на еще одном рынке. Компании, строящие дата-центры, теперь ищут по всему миру подержанные газовые турбины, восстанавливают давно неиспользуемые установки и даже переделывают списанные авиационные двигатели в генераторы.

Как сообщает издание Reuters, из-за бума ИИ очередь на газовые турбины в США растянулась на шесть лет, в то время как производители уже обсуждают заказы с расчетом на 2031 год. Чтобы не ждать поставок до следующего десятилетия, технологические компании обратились к вторичному рынку.

Спрос оказался настолько высоким, что цены на такие установки тоже начали расти. По словам генерального директора EthosEnergy, рынок подержанных турбин сейчас переживает настоящий бум. При этом эксперты предупреждают, что имеющегося предложения недостаточно, чтобы компенсировать задержки с поставками нового оборудования. Дополнительными препятствиями остаются получение разрешений на строительство и подключение к электросетям.

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Масштаб проблемы отражают данные Wood Mackenzie: общий объем заказов на газовые турбины в мире уже превышает 100 ГВт, тогда как годовые производственные мощности оцениваются всего в 60–70 ГВт. Аналитики Jefferies подсчитали, что только американским дата-центрам в 2026 году потребуется около 17 ГВт мощности. К 2028 году этот показатель может вырасти более чем втрое.

В числе компаний, уже использующих альтернативные решения, оказалась Crusoe, занимающаяся инфраструктурой для искусственного интеллекта. В апреле она заказала у ProEnergy 13 газовых турбин аэродинамического типа общей мощностью 650 МВт. Эти установки созданы на базе авиационных двигателей GE Aerospace и предназначены для питания ИИ-дата-центров Crusoe в США.

Важную роль играет и стоимость оборудования. По данным Origin Partners, хорошо сохранившиеся подержанные турбины продаются примерно за $1,5–1,7 млн за мегаватт мощности, а восстановленные – приблизительно за $1,3 млн. Для сравнения, цена новых установок составляет около $2–2,5 млн за мегаватт. В отдельных случаях покупка небольших подержанных турбин обходится еще дешевле. Например, недавно две установки мощностью 14,5 МВт каждая продали за $12,5 млн. Новые аналоги обошлись бы примерно в $35 млн, а ждать их пришлось бы около пяти лет.

Впрочем, у такого оборудования есть недостатки. История обслуживания подержанных турбин не всегда прозрачна, некоторые установки имеют ограниченный оставшийся ресурс, а гарантии долгосрочного обслуживания могут быть недостаточными. Переделанные авиадвигатели также вызывают вопросы относительно их пригодности для непрерывной работы в качестве источников электроэнергии. В результате разработчики дата-центров иногда вынуждены устанавливать на одной площадке более сотни небольших турбин разных моделей и производителей.

Параллельно растет интерес к альтернативным источникам энергии на базе других технологий. Финская корпорация Wartsila с весны 2025 года получила от американских дата-центров заказы на 3 ГВт мощности для энергоблоков, работающих на газовых двигателях вместо классических газовых турбин.

Ранее глава OpenAІ Сэм Альтман заявил, что хранить оперативную память в домашних ПК – расточительство. Мол, в условиях дефицита ее эффективнее направлять в дата-центры, где одна и та же вычислительная инфраструктура может обслуживать множество пользователей.

По разным оценкам, вызванный развитием ИИ-индустрии дефицит памяти сохранится до 2030 года. Это означает, что в ближайшие годы рассчитывать на снижение цен на компьютерные комплектующие вряд ли стоит.

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