Москва отложила строительство авианосцев до 2040-х: что происходит с российским флотом

Россия перенесла планы по созданию новых авианосцев на 2040-е годы, а ее единственный авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов" уже много лет находится на ремонте.

Россия отложила планы строительства новых авианосцев как минимум до 2040-х годов. Такое решение фактически признает неспособность российской судостроительной промышленности реализовать дорогостоящий проект в нынешних экономических и технологических условиях. Между тем единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" годами находится на ремонте, а другие крупные корабли советской эпохи постепенно выводятся из эксплуатации, пишет Portal Obronny.

На протяжении десятилетий Москва обещала создать современный океанский флот с новыми авианосцами. Еще в середине 2000-х годов Министерство обороны РФ планировало начать строительство такого корабля к 2025 году, а ввести его в эксплуатацию – к концу 2030-го.

В 2016 году начальник кораблестроительного управления ВМС Владимир Тряпичников также заявлял, что новый атомный авианосец должен поступить на вооружение к 2030 году. В 2017 году Владимир Путин утвердил государственную политику, предусматривавшую создание авианосного комплекса. А в 2022 году российская военно-морская доктрина вновь закрепила необходимость развития производства крупных кораблей, в частности современных авианосцев.

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Однако ни один из этих планов не был реализован.

В интервью телеканалу "Звезда" в 2026 году главнокомандующий ВМС РФ адмирал Александр Моисеев заявил, что перспективы строительства авианосцев рассматриваются уже в контексте 2040-х годов.

"Время покажет. В контексте стратегий, которые мы обсуждаем, речь идет о 2040-х годах", – сказал он.

Новая стратегия развития российского флота до 2050 года была утверждена еще в 2025 году, однако ее детали остаются засекреченными.

Почему Россия не может построить современный авианосец

Одной из главных проблем для Москвы является отсутствие необходимой производственной инфраструктуры и опыта строительства таких кораблей.

Значительная часть советских мощностей, связанных с созданием авианосцев, располагалась в украинском Николаеве. После распада СССР Россия лишилась доступа к части этой производственной базы.

Военный аналитик Александр Храмчихин считает, что строительство новых авианосцев потребует огромных финансовых и технологических ресурсов. Для двух таких кораблей России понадобилось бы не менее 20 судов сопровождения – крейсеров, эсминцев и фрегатов.

Кроме того, пришлось бы создавать новые производственные мощности, разрабатывать двигатели, вооружение, электронику и другое оборудование. Отдельной проблемой остается палубная авиация: России понадобится новый палубный истребитель, поскольку советские самолеты не могут бесконечно оставаться основой авианосных сил.

Храмчихин предлагает Москве отказаться от амбициозных планов и сосредоточиться на подводном флоте, беспилотных катерах и других видах вооружения.

"Адмирал Кузнецов" годами ремонтируют, но его будущее остается неопределенным

Пока Россия откладывает строительство новых авианосцев, судьба ее единственного корабля этого класса – "Адмирала Кузнецова" – остается под вопросом.

Корабль заложили в 1982 году, спустили на воду в 1985-м, а в состав флота он вошел только в 1995 году. С самого начала эксплуатации авианосец сопровождали технические проблемы и аварии.

В 2016 году во время похода в Средиземное море при посадке на его палубу разбились два истребителя Су-33.

С 2017 года корабль находится на ремонте и модернизации в Мурманске. Работы планировалось завершить к 2022 году, однако сроки неоднократно переносились.

В октябре 2018 года затонул плавучий док ПД-50, в котором находился авианосец. Во время аварии на палубу корабля упал кран. В 2019 году на судне произошел масштабный пожар площадью около 600 квадратных метров, в результате которого погибли двое рабочих. Еще один пожар возник в 2022 году, но тогда обошлось без жертв.

По разным оценкам, на ремонт корабля уже потратили примерно 100 млрд рублей.

В июле 2025 года глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин публично поставил под сомнение целесообразность продолжения работ. Он предположил, что корабль слишком стар, а затраты на его восстановление могут оказаться неоправданными.

Российские адмиралы спорят, стоит ли спасать последний авианосец

В России нет единой позиции относительно дальнейшей судьбы "Адмирала Кузнецова".

Сторонники завершения ремонта, в частности капитан запаса Василий Дандыкин, считают, что списание корабля приведет к потере опыта эксплуатации палубной авиации. По их мнению, даже ограниченное использование авианосца позволило бы продолжать подготовку пилотов и персонала.

Дандыкин объясняет, что основные проблемы корабля связаны не столько с двигателями, сколько со сложными системами энергообеспечения и паровыми установками.

В свою очередь бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц считает, что даже после модернизации корабль не будет иметь достаточной боевой ценности в условиях современных угроз. По его мнению, деньги целесообразнее направить на строительство фрегатов, корветов и подводных лодок.

Россия теряет крупные корабли советской эпохи

Проблемы с авианосцем – лишь часть более масштабного кризиса российского надводного флота. Москва постепенно теряет крупные корабли, оставшиеся ей в наследство от Советского Союза.

В частности, в октябре 2026 года специальная комиссия признала капитальный ремонт и модернизацию атомного ракетного крейсера "Петр Великий" экономически нецелесообразными из-за его технического состояния. Скорее всего, корабль будет утилизирован.

Его однотипный крейсер "Адмирал Нахимов" находится на модернизации с 1999 года. Стоимость работ уже превысила 200 млрд рублей.

Еще один проблемный корабль – эсминец "Адмирал Чабаненко", который находится на ремонте с 2014 года.

На фоне этих проблем Россия фактически отказывается от ближайших планов создания мощного океанского флота. Вместо новых авианосцев и крупных боевых кораблей Москва вынуждена сосредоточиться на сохранении имеющихся сил и развитии флота, ориентированного прежде всего на защиту собственного побережья.

Российский флот – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия потратила около миллиарда долларов и девять лет на попытки отремонтировать единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Однако многочисленные аварии, пожары, коррупционные скандалы и проблемы с запчастями поставили крест на его возвращении в строй. Сейчас корабль стоит в Мурманске, а его будущее связывают с утилизацией.

Корабль не эксплуатируется с 2017 года. После неудачного развертывания в Сирии он вернулся в порт, где начался длительный период ремонта, аварий и задержек. В итоге российское военное руководство, похоже, утратило интерес к дальнейшим попыткам восстановить авианосец.

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