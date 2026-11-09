Лавров рассказал, на чем сосредоточатся переговоры Украины, США и России в Абу-Даби

Лавров отреагировал на заявление госсекретаря США о том, что тема гарантий безопасности станет одной из ключевых на переговорах в Абу-Даби.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби коснутся согласования принципов, которые одобрят в завершение переговоров по полноценному урегулированию войны в Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ.

Лавров отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что тема гарантий безопасности станет одной из ключевых на переговорах в Абу-Даби. Глава МИД РФ заявил, что Москва приветствует такой подход.

"На трехсторонних переговорах в Абу-Даби в первую очередь будут обсуждаться вопросы безопасности России, Украины и региона в целом", - сказал Лавров.

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Заявление Рубио о переговорах

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины остается среди главных тем переговоров по урегулированию российско-украинской войны. Он подтвердил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией пройдут 10 и 11 ноября в Абу-Даби.

По словам Рубио, стороны планируют обсудить тему послевоенной системы безопасности Украины и всего европейского континента. Он также заявил о продвижении в наработках будущей архитектуры безопасности после завершения войны, хотя пока что ничего не согласовано.

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