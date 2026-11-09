Колоритная Испания без толп: город в сердце страны, который впечатляет не меньше Барселоны

Старинный город в регионе Кастилия-Ла-Манча привлекает достопримечательностями ЮНЕСКО.

Когда речь заходит о путешествиях по Испании, первыми на ум приходят Барселона и Мадрид. Однако в самом сердце страны скрывается старинный город, который незаслуженно остается в их тени, – Куэнка. Как пишет издание The Olive Press, добраться сюда из Мадрида на автомобиле можно менее чем за два часа.

Основанный маврами в горах региона Кастилия-Ла-Манча, город Куэнка возвышается на массивной известняковой скале над слиянием двух рек – Хукар и Уэкар.

Благодаря уникальной архитектуре он имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь прекрасно сохранились аутентичные оборонительные крепостные стены, крутые мощёные улочки и руины средневекового замка.

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Главной визитной карточкой города служат знаменитые архитектурные памятники – "висячие дома" Касас-Кольгадас, которые буквально балансируют над обрывом ущелья реки Уэкар.

Три из них открыты для туристов: в историческом здании под названием Дом Сирены принимает гостей одноимённый ресторан, а в комплексе Королевских домов расположился Музей испанского абстрактного искусства с работами художников и скульпторов Антони Тапиеса, Эдуардо Чильиды и Антонио Сауры.

На противоположной стороне ущелья возвышается бывший средневековый монастырь Сан-Пабло, превращённый в отель, который издание называет одной из лучших локаций для ночлега, особенно в вечерней подсветке.

Подъём по живописным извилистым улочкам выводит к сердцу исторического центра – главной городской площади Пласа-Майор, где находятся здание городской ратуши с аркадами и старинный собор Девы Марии и святого Юлиана конца двенадцатого века. Именно от этого собора и ведёт улица к висячим домам. Неподалёку можно увидеть и другие нетипичные объекты, в частности средневековые жилые дома-"небоскрёбы" в квартале Сан-Мартин, возведённые прямо на склоне обрыва, или подземный пешеходный туннель на улице короля Альфонсо Восьмого.

Помимо древней истории, Куэнка известна как значимый культурный центр. Поклонники искусства и традиций могут посетить художественную галерею Фонда Антонио Сауры, выставочное пространство Фонда Антонио Переса, городской музей науки, а также краеведческий Музей Страстной недели, посвящённый главному городскому религиозному празднику. Гастрономическая жизнь кипит как вокруг площади Пласа-Майор, так и в верхнем историческом квартале Кастильо, где открыты смотровые террасы над каньоном. Здесь работают традиционные таверны с выступлениями танцоров фламенко, рестораны авторской кухни и даже коктейль-бар, обустроенный на первом этаже старинного дворянского дворца.

Летом здесь можно отдохнуть в природной водной купальне Ос-дель-Хукар на реке Хукар, подняться по смотровому горному пешеходному маршруту на холм Серро-дель-Сокорро или доехать до природного геологического парка "Зачарованный город" в тридцати километрах от города, где ветер и вода вытесали из известняковых скал удивительные фигуры, похожие на людей и животных.

Куда поехать

Ранее мы писали о недооценённом городе Германии, который переживает настоящий туристический бум. В 2025 году туристы провели в саксонском Хемнице рекордные 743 тысячи ночей, что на 24% больше, чем годом ранее. В том же году город получил статус Культурной столицы Европы. При этом цены там остаются доступными: пол-литра пива стоит около 4,5 доллара, а ночь в отеле – примерно 90 долларов.

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