Полный бак уже роскошь: 'Роснефть' ограничила продажу бензина на своих АЗС в России

Лимит на бензин АИ-95 составляет 30 литров, топливо не отпускают в канистры.

"Роснефть" вводит ограничения на продажу бензина на своих заправках во всех регионах России. Об этом сообщает российское издание "Медуза".

По данным Минэкономразвития Забайкальского края, на городских АЗС можно купить до 30 литров топлива, а на трассах – до 50 литров.

Лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива введены, в частности, на заправках "Роснефти" в Красноярске. Соответствующая информация появилась на АЗС сети и в приложении "Яндекс. Заправки".

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На заправках продают до 30 литров АИ-95 на один автомобиль и до 50 литров АИ-92. Лимит на дизельное топливо составляет 100 литров на покупателя. Кроме того, топливо не отпускают в канистры.

Ограничения на продажу бензина "Роснефть" также ввели в Карелии, сообщил глава региона Артур Парфенчиков 8 ноября.

"Бензин: до 30 литров в городах и до 50 – на трассах. Дизель: до 50 литров, а на скоростных заправочных колонках для грузового транспорта – до 200 литров. Также запрещается разливать топливо в канистры", – заявил губернатор.

Кроме того, по данным издания, об ограничениях на заправках "Роснефти" сообщили водители в Архангельске и Пензе, а также власти Бурятии.

Украинские удары по НПЗ в России – последние новости

Этой ночью, 9 ноября, Санкт-Петербург и область подверглись массированной атаке дронов. В частности, был поражен НПЗ в городе Кириши Ленинградской области. Это второй по объемам переработки нефти НПЗ в России и единственный подобный завод на северо-западе РФ.

В ночь на 7 ноября украинские дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. После взрывов там вспыхнул масштабный пожар. Также в результате ударов начался пожар в районе завода "Протон" в российском Орле.

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