Обязанности председателя ЦИК будет исполнять Магера

Исполняющим обязанности председателя Центральной избирательной комиссии избран Андрей Магера.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии, которое провела заместитель председателя комиссии Жанна Усенко-Черная.

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“В связи с решением Верховной Рады Украины о прекращении полномочий председателя ЦИК, комиссия, после соответствующего обсуждения, своим протокольным решением уполномочила исполнять обязанности председателя Центральной избирательной комиссии временно, до избрания на должность председателя ЦИК другого члена комиссии, заместителя председателя комиссии Андрея Магеру”, - говорится в сообщении.

Как известно, парламент сегодня прекратил полномочия председателя ЦИК Владимира Шаповала в связи с достижением им 65 лет. Новым членом комиссии избран Александр Копыленко.