Переговоры в Абу-Даби не приведут к прорыву, но могут дать положительные результаты по двум направлениям, – Ступак

Однако в РФ серьезно отнесутся к встрече в Абу-Даби, поскольку хотят услышать позицию Украины.

Из-за наступления зимних холодов российские захватчики вряд ли согласятся прекратить массированные атаки на Украину. Поэтому не стоит ждать реального прорыва от трехсторонней встречи представителей Украины, США и РФ в Абу-Даби. Однако можно надеяться на положительные договоренности относительно нового раунда обмена военнопленными и разблокирования зернового коридора в Черном море. Об этом сообщил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии УНИАН.

По его мнению, вопрос о том, чего ожидать от трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сложен, но будут такие моменты, на которые стоит обратить внимание.

"Есть такие вещи, на которые я бы обратил внимание и не считал бы, что они там полностью пройдут мимо нас. Во-первых, это обмен пленными, обмен погибшими. Это, я думаю, будет, потому что присутствуют российские разведчики – Игорь Костюков, руководитель военной разведки. Я думаю, что какие-то новости по этому поводу будут позитивными", – отметил Ступак.

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Однако он высказывает мнение, что речь идет об обмене определенного количества пленных, а не о формуле по принципу "всех на всех".

"Я думаю, мы можем обменять "100 на 100" или "200 на 200", но пока что "всех на всех" не получается. Россияне любят держать заложников", – отметил Ступак.

Также эксперт отметил, что многих украинских пленных в России приговорили к лишению свободы на срок не менее 20 лет. А в такой ситуации, в соответствии с российским законодательством, нужно писать "просьбу" к инициатору войны Владимиру Путину о помиловании.

Какую роль Путин отводит Мединскому

В то же время, во-вторых, эксперт считает, что нужно понимать истинную роль главы российской делегации Владимира Мединского, который является помощником российского лидера Владимира Путина.

"Многие смеются над этим руководителем российской делегации, Мединским. Я согласен, он полный идиот. Он вообще не выглядит серьезно. Но здесь нужно заглянуть глубже: в чем нюанс? Он в свое время заслужил большой авторитет и уважение со стороны Кремля, Путина, потому что он подхалим и очень активно подстраивает историю под прихоти высшего руководства", – подчеркнул Ступак.

По его словам, Мединский на переговорах интерпретирует период правления представителей династии Рюриковичей или Романовых так, как ему это диктуют из Кремля. "Как ему скажут, так он и напишет. И его за это уважают", – отметил эксперт.

"Мединский имеет возможность заходить к Путину, получать определенные указания, затем ехать озвучивать их нам, а дальше возвращаться с прямым докладом лично Путину. То есть, не многие люди в российской власти могут так просто зайти к Путину и пообщаться", – пояснил Ступак.

Как добавил эксперт, именно это побуждает его считать, что инициатор войны Путин серьезно относится к этим переговорам, по крайней мере к этой встрече в Абу-Даби.

"Путин хочет услышать лично от Мединского – о чем говорила украинская делегация, кто присутствовал, кто как был там одет, у кого какие были там слова, кто как моргал глазами. То есть, вот это меня пока что вдохновляет, что это [встреча в Абу-Даби – УНИАН] вообще не полный ноль", – отметил Ступак.

Также он обратил внимание, что в Абу-Даби будут присутствовать два представителя российского министерства иностранных дел, что тоже указывает на серьезность встречи

Следует ли ожидать прорыва в Абу-Даби

По мнению эксперта, российские захватчики не будут прекращать наносить удары по Украине.

"Но что касается прорыва, – я боюсь заранее говорить, – мне кажется, ожидать его пока не стоит, ведь наступила зима. Зима играет на руку россиянам. И думаю, они не дадут нам прожить эти холодные месяцы в покое. Наоборот, будут добивать, а вот уже после марта, возможно, начнутся какие-то серьезные переговоры", – убежден Ступак.

Могут ли быть согласованы ограниченные форматы перемирия

Кроме того, эксперт пока не верит в то, что сейчас возможно реальное энергетическое перемирие.

Он отмечает, что россияне "хитро играют" по поводу перспектив введения перемирия в отношении объектов энергетики.

"Потому что они говорят: "Окей, мы не будем наносить удары по вашим НПЗ, а вы – по нашим". Согласитесь, это крайне цинично. У нас НПЗ нет, а у них есть. А что касается остальных объектов, то они пока, по крайней мере на сегодняшний день, не заявляли о своем желании прекратить удары", – подчеркнул Ступак.

Вместе с тем он считает, что возможно добиться ограниченного перемирия в отношении судоходства в Черном море.

"В Чёрном море, я думаю, это возможно. Это вполне логично, разумно и, возможно, оптимистично", – считает Ступак.

В этой связи он рассказал, что общался с иностранными дипломатами, в частности, из Индии.

По его словам, индийцы сообщили, что присоединяются к процессу. "Они говорят – это их слова – что примерно к декабрю они хотят вмешаться в этот процесс и, возможно, вы увидите первые результаты", – добавил Ступак.

В то же время он пояснил, что речь идет о Чёрном море, о разблокировании зернового коридора, чтобы зерно доставлялось в Индию.

"Индия хочет получать его точно так же. И вот, возможно, я сохраняю оптимизм, что здесь действительно могут быть какие-то там прорывные, не прорывные, но позитивные моменты", – отметил Ступак.

Об идее обсуждения послевоенной архитектуры безопасности в Европе ещё до окончания войны России против Украины

Также эксперт прокомментировал предложение Джареда Кушнера, специального представителя США, о том, чтобы Европа и Россия уже сейчас обсуждали послевоенную европейскую архитектуру безопасности, несмотря на то, что война России против Украины продолжается.

По мнению Ступака, это нормальная стратегия – договариваться заранее и закладывать "некие тезисы".

"Чтобы не пришлось потом, после окончания войны, в аварийном режиме что-то там придумывать. А сейчас, по горячим следам. В принципе, я отношусь к этому положительно. Главное, чтобы это было адекватным, нормальным. Мы же видели, как работает НАТО. Оказывается, альянс не полностью однороден, потому что разные страны имеют разное видение. Мы же понимаем: если хотя бы в одной стране в НАТО будет пророссийское правительство, тогда все – совместного принятия решений по пятой статье уже не будет. Нужно уже изменять порядок принятия решений в НАТО", – отметил эксперт.

Таким образом, возникает много вопросов к самим странам-членам Альянса.

В то же время, по его мнению, Украина должна играть огромную роль в послевоенном устройстве мира.

В этой связи эксперт отметил, что Украина уже должна рассматривать законопроект о военных подрядных компаниях и военных подрядчиках.

"То есть, чтобы наши военные после окончания войны не подпадали под действие статьи о наемничестве, когда они захотят уехать за границу, чтобы применять свои знания, предоставлять свои услуги, чтобы это соответствовало украинскому законодательству. Конечно, это будет оплачиваться, налоги будут уплачиваться в государстве Украина. И вот я думаю, эти вещи мы должны использовать в своих интересах", – сообщил Ступак.

По его мнению, украинские военные после войны могут делиться опытом, например, в ОАЭ или Саудовской Аравии.

"Только чтобы они действительно не принимали участия в боевых действиях. Ведь наемничество – это деликатный вопрос", – уточнил Ступак.

Можно ли на переговорах в Абу-Даби искать общие компромиссы

"Есть такое интересное выражение: когда с переговоров ни одна из сторон не возвращается полностью удовлетворенной", – отметил Ступак.

По его мнению, это выражение относится к любым переговорам, поскольку каждая страна должна пойти на уступки.

"У россиян нет ничего, чтобы давить на нас в плане фронта. Они, наоборот, там проседают. Единственное, что у них остается, – это наносить удары по инфраструктуре и рассчитывать, что мы сдадимся. Но если мы хотим что-то договориться, каждый должен пойти на определенные уступки", – считает Ступак.

По его мнению, для каждой страны это будет "горькая пилюля".

"Как для россиян, потому что они не захватили [желаемое – УНИАН] и должны смириться, так и для нас, потому что мы пока не можем вернуть наши территории, захваченные Россией. Но в соглашении будет прописано, что мы оставляем за собой право дипломатически отстаивать право вернуть ранее захваченные Россией украинские территории", – подчеркнул Ступак.

В то же время он считает, что россияне, скорее всего, поступят так же – будут оставлять за собой право бороться за те украинские территории, которые они до сих пор не смогли захватить.

"То есть, это будет полный апофиоз, но так оно и выглядит", – отметил Ступак.

Что имеет в виду Трамп, когда говорит, что Украина примет иную форму

Эксперт отметил, что лично сейчас не очень воспринимает заявления президента США Дональда Трампа, но действительно согласен с тем, что можно говорить о том, что Украина не будет такой, какой она была по состоянию на 1991 год или в 2022 году перед полномасштабным вторжением России.

"Мы будем понимать, что станем чуть меньше. Но с другой стороны, слушать Дональда Трампа – все равно что не уважать себя. Это уже такой забавный персонаж, я уже даже не интересуюсь тем, что он говорит, потому что его слова ничего не стоят", – подчеркнул Ступак.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, 10–11 ноября в Абу-Даби впервые с февраля состоятся трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и РФ.

Хотя российскую делегацию вновь возглавит Мединский, в ее состав также войдут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, руководитель военной разведки Игорь Костюков и высокопоставленный офицер Генерального штаба Юрий Жигарловский.

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