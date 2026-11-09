Цены на картофель в Украине снижаются, а огурцы дорожают: что происходит на рынке

Оптовые цены на овощи в Украине за неделю демонстрируют разнонаправленную динамику.

На прошлой неделе в Украине сохранялась тенденция к удешевлению картофеля, также начали снижаться оптовые цены на морковь. В то же время подорожали сладкий перец, чеснок и кабачки, сообщает EastFruit.

Так, за прошедшую неделю цены на картофель упали с 13–15 до 10–15 грн/кг, морковь подешевела с 12–15 до 11–14 грн/кг, а стоимость лука снизилась с 14–18 до 12–16 грн/кг. Цветная капуста подешевела с 25–35 до 25–30 грн/кг.

В то же время цена на огурцы выросла с 90–120 до 110–145 грн/кг. Сладкий перец подорожал с 40–100 до 55–115 грн/кг, чеснок – с 100–170 до 120–180 грн/кг, кабачки – с 40–50 до 47–55 грн/кг, баклажаны – с 50–60 до 60–70 грн/кг, а пекинская капуста – с 28–35 до 30–35 грн/кг.

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Неизменными остались цены на белокочанную капусту (11–20 грн/кг), свеклу (11–14 грн/кг), красные помидоры (60–100 грн/кг) и редис (40–60 грн/кг).

Цены на фрукты

Цены на большинство фруктов в Украине выросли. Существенное подорожание продемонстрировала груша, ценовой диапазон которой расширился с 35–100 до 35–135 грн/кг. Цены на хурму выросли с 90–100 до 100–120 грн/кг.

Заметно подорожали мандарины (с 80–140 до 90–145 грн/кг), лимоны (с 60–75 до 65–80 грн/кг), виноград (с 60–150 до 70–160 грн/кг) и бананы (с 70–75 до 72–80 грн/кг).

Стоимость апельсинов снизилась с 85–110 до 60–100 грн/кг, гранаты продемонстрировали изменение цен с 120–150 до 125–140 грн/кг, киви незначительно скорректировалась – до 70–125 грн/кг. Яблоки продемонстрировали завидную стабильность, удержав цены в пределах 20–30 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Аналитики и рыночные эксперты сообщили, что до конца года цены на продукты будут продолжать расти. В то же время существенного скачка не ожидается: больше всего могут подорожать сезонные товары и продукция, которую Украина импортирует из-за рубежа.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее отмечал, что цены на мясо в Украине уже приблизились к своему максимуму. В то же время дальнейшее распространение африканской чумы свиней и вынужденный убой значительной части поголовья могут привести к подорожанию свинины более чем на 10%.

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